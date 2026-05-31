"Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirma que, como mandatario, "no acepta los resultados del preconteo" tras las elecciones de este domingo que dieron como el más votado al abogado Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos y que dejaron a Iván Cepeda en el segundo lugar con más de de 9.600.000 votos. "Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

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