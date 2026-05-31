En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
CONSULTE LUGAR DE VOTACIÓN
VANESSA PULGARÍN
PSG CAMPEÓN
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / "Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones

El mandatario aseguró que "los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirma que, como mandatario, "no acepta los resultados del preconteo" tras las elecciones de este domingo que dieron como el más votado al abogado Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos y que dejaron a Iván Cepeda en el segundo lugar con más de de 9.600.000 votos. "Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Elecciones presidenciales 2026

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Registraduría Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad