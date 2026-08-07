EE. UU. anuncia 1.000 millones de dólares para Colombia: deberá ser aprobado por su Congreso

El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de mil millones de dólares que deberá ser aprobado por su Congreso, que serán “un paquete de seguridad para apoyar a la Administración del Presidente De la Espriella en el logro de nuestros objetivos compartidos. Basándose en más de 200 años de amistad, la Administración Trump espera trabajar en estrecha colaboración con la nueva administración para garantizar la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, señala. (Lea también: Abelardo de la Espriella anuncia decisiones económicas: “Impuesto al patrimonio será eliminado”)

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Asimismo, indicó que le daba “la bienvenida a Colombia a unirse al Escudo de las Américas y está lista para apoyar los esfuerzos de la Administración de la Espriella para derrotar a las viciosas organizaciones narcoterroristas y criminales que amenazan la seguridad y la prosperidad económica de los Estados Unidos, Colombia y el hemisferio”.



¿Para qué destinará el dinero EE. UU.?

Entre los ítems que busca está desmantelar las redes transnacionales de narcoterrorismo, así como proteger a los menores de edad del reclutamiento forzado y de la explotación por parte de grupos armados.

Por otro lado, pretende desbloquear oportunidades económicas “para aumentar el comercio y profundizar los lazos económicos entre nuestros países”, señala el comunicado, indicando que pretende “lanzar un Diálogo Bilateral sobre la Prosperidad para servir como plataforma para estabilizar la economía de Colombia, fortalecer sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones minerales críticas y crear nuevas oportunidades para los inversores estadounidenses”.



Además, agrega, tiene como objetivo “fortalecer las pequeñas y medianas empresas colombianas en agronegocios, fabricación y servicios tecnológicos conectándolas con compradores estadounidenses y vinculándolas a cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos”, que también planea “modernizar la infraestructura digital, portuaria y energética de Colombia mientras se posiciona a Colombia como un socio de confianza para la diversificación de la cadena de suministro, promover la cooperación bilateral en energía nuclear y posicionar a Colombia para una asociación a largo plazo”.



En cuanto a ayuda humanitaria, Estados Unidos quiere contribuir a los fondos “que ayuden a las comunidades colombianas a recuperarse de posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales relacionados con El Niño”.

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Aunque el texto no aborda el tema de los aranceles, se prevé que el país norteamericano pueda evaluar si rebaja los impuestos aplicados a Colombia, que actualmente están en 12,5 % para algunos productos que se importan a esa nación.

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