EN DIRECTO | Marco Rubio y Abelardo de la Espriella ya están reunidos en Barranquilla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes a Barranquilla para sostener una reunión con Abelardo de la Espriella, en la que abordarían temas relacionados con seguridad, comercio y cooperación regional. El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó a la 1:02 de la tarde en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y principal terminal aérea del área metropolitana de Barranquilla. La visita marca el inicio de una gira por América Latina que también incluirá Ecuador y Perú, países con los que Washington busca fortalecer sus vínculos políticos.

A su llegada, Rubio fue recibido por el canciller colombiano, Omar Bula, y por la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo. El funcionario estadounidense participó en una breve ceremonia de bienvenida con honores militares, realizada bajo las altas temperaturas características de la región Caribe, donde este martes los termómetros superaban los 32 grados centígrados y la humedad se mantenía por encima del 70 %.



2:04 p. m.: Abelardo de la Espriella recibe a Marco Rubio

Abelardo de la Espriella recibió en la sede alterna del Gobierno Nacional en Barranquilla. El mandatario sostendrá una reunión con el secretario de Estado en la que se espera se toquen temas como narcotráfico, seguridad, entre otros.

Así fue el saludo entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la sede presidencial alterna en Barranquilla.



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¿Dónde se reunirán Marco Rubio y Abelardo de la Espriella?

Tras el acto protocolario, Rubio se trasladó al Batallón Paraíso de Barranquilla. Desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, este recinto militar funciona como sede alterna del Gobierno nacional junto con el Palacio de Nariño, en Bogotá. En ese lugar está programado el encuentro entre ambos líderes. Hasta el momento, no se ha confirmado si ofrecerán declaraciones a la prensa una vez concluya la reunión.



#Atención | Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., llega a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.



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La visita representa el primer viaje a Colombia de un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump desde la posesión de De la Espriella hace un mes. Entre los temas centrales de la agenda figuran la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del intercambio comercial entre las dos naciones.

Horas antes del encuentro, el canciller Bula destacó en redes sociales que la presencia de Rubio simboliza el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el Gobierno de Trump, sustentada en el "respeto mutuo, la soberanía y la defensa" de los intereses nacionales.

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"Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región", dijo Bula.

El ministro explicó que la conversación entre las delegaciones estará enfocada en tres asuntos prioritarios: la seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico; el comercio bilateral; y la "defensa de los valores compartidos".

"La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente. Ese es nuestro enfoque y esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos", añadió el canciller.

