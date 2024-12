EN VIVO | Se reanuda audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro

Vea EN VIVO la audiencia, en Barranquilla, contra el exdiputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal para la financiación de la campaña de su papá.

La audiencia se había suspendido porque el abogado Diego Henao renunció a la defensa del exdiputado en octubre de 2024. El juez segundo especializado de Barranquilla se negó a posponer la diligencia de este lunes 9 de diciembre y señaló que si Petro no tenía un abogado, la Defensoría del Pueblo le asignaría uno.

¿Existe un preacuerdo entre la Fiscalía y Nicolás Petro?

Eso se revelará en la audiencia de este lunes. Se dice que en el documento el hijo del presidente habría aceptado cargos, habría una eventual reducción de la condena y con esto se evitaría el avance a la etapa de juicio oral.

Los testigos que citará defensa de Nicolás Petro

Entre los testimonios se escucharía a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente; El Turco Hilsaca, mencionado dentro del proceso, y el empresario Christian Daes, y pruebas como exámenes psicológicos a Daysuris Vásquez, expareja del hijo del jefe de Estado y principal testigo en el caso.

“Nicolás estaba haciendo las cosas mal y yo un día le dije ‘te crees la mondá’. Entonces me dice ‘no, yo no me creo la mondá, yo soy la mondá’”: eso dijo la expareja del joven al programa Los Informantes, donde dio detalles del presunto hecho de corrupción en el que se vio involucrado el exdiputado, quien estuvo encargado de la campaña presidencial de su papá en el Caribe.

