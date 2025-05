Exministra de Justicia Ángela María Buitrago habló del "detonante final" por el que salió del cargo

Noticias Caracol habló con Ángela María Buitrago, exministra de la cartera de Justicia, sobre cuál fue el "detonante final" por el que presentó la renuncia irrevocable al cargo. También dio más detalles sobre las denuncias de supuestas "injerencias" dentro del Ministerio por parte de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y del ministro del Interior Armando Benedetti.

La ministra presentó su renuncia por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que decía que había tomado la decisión por "injerencias" por parte de otros funcionarios en el Ministerio. Posteriormente, mencionó que Benedetti y Rodríguez le habrían mandado mensajes "fantasmas, que mandan y desaparecen de la pantalla", para cambiar funcionarios dentro de la cartera.

Indicó que el caso más reciente tenía que ver con cambiar al director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, por alguien que, según mencionó, estaba relacionado con la carrera de Filosofía. "El detonante final fue tratar de cambiar al director de drogas y poner una persona que no tiene la formación para asumir una dirección. Tampoco el manual permite que esa clase de profesión sea directora de drogas. La filosofía yo la amo. Es una carrera fundamental, pero no está permitida como parte de los requisitos del cargo en el que la querían nombrar. (...) ¿por qué van a cambiar a la persona que nombramos el año pasado, en octubre, que tiene toda la capacidad? O sea, no es capricho".

La ahora exministra reiteró que fue hasta marzo que ella empezó a recibir órdenes, no solo con respecto a los cargos dentro de la cartera de Justicia, sino también relacionados con extradiciones y contratos con el Inpec, los cuales no estarían dentro de sus competencias. "¿Quién es el único jefe mío? Es el presidente de la República. Es el único que puede decidir cambiar una posición en el tema de extradiciones y es el único que puede ordenar eso. Yo no puedo recibir ni sugerencias ni órdenes de terceros", mencionó.

Buitrago indicó previamente que las denuncias realizadas ya están ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, y que tiene las pruebas de lo sucedido, incluyendo algunos de los chats por parte de los funcionarios: "Todo está documentado y las autoridades definirán si esos hechos ameritaban o no tener claramente un elemento para decir que había injerencias. Creo que esto es importante. Yo no voy a entrar a llevarle la contraria a ellos".



"El presidente Petro nunca habló conmigo": Ángela María Buitrago

Luego de que se hicieran públicas las denuncias, el presidente Gustavo Petro, desde China, aseguró que los señalamientos de Buitrago "no eran ciertos”, y que él había pedido su renuncia previamente. El Jefe de Estado agregó que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien era el presidente encargado mientras Petro estaba en el país asiático, habló con ella, esperando que no existan rencores. “No hay que acusar gente inocente. El responsable soy yo”, mencionó el mandatario.

Al respecto, Buitrago dijo lo siguiente: "El Presidente nunca habló conmigo. Él dice que le pidió a Guillermo Alfonso Jaramillo que hablara conmigo, pero él nunca me llamó. Si eso fuera así no tendría ningún problema en decirlo, como lo hice en febrero, cuando él mismo (Petro me pidió la renuncia", aseguró.

Buitrago también habló sobre Augusto Campo, secretario jurídico de la Presidencia quien quedó como ministro encargado de Justicia tras su salida. Afirmó que, mientras ella realizaba un viaje a Washington (Estados Unidos) a principios de mayo, recibió un mensaje de la directora del Dapre informándole que habían designado a Campo como ministro de Justicia encargado, cuando ella ya le había asignado esa responsabilidad a otra persona.

"Eso reafirma más todos los hechos que estoy mencionando y que los hechos son ciertos. Eh, reafirma mucho más. (...) Se materializa de una u otra manera, no sé si coincidencialmente o a propósito, la llegada de esta persona al ministerio, ahora como encargado del Ministerio de Justicia", añadió.



"Hay que cumplir la Constitución"

Como reflexiones finales, Buitrago indicó que "la administración pública tiene que tener un norte ético y un norte de compromiso con el país. Y creo que la administración pública significa decir que cuando nosotros estamos al frente de un Ministerio de Justicia, hay que cumplir la Constitución. Eso fue lo que me dijo el Presidente a mí (...) y es lo que estoy haciendo"

Y añadió: "No son los terceros, no son las personas que se intentan hacer pasar como intermediarios, las que tienen la validez jurídica para que un ministro actúe de x o y manera. Y creo que esto lo hago con el mejor compromiso, no solo con el Ministerio, sino con el país. Las personas que están mandando mensajes, órdenes y que de una u otra manera creen que lo pueden hacer, están equivocadas".

