Petro habló de salida de Ángela María Buitrago tras denuncias de presiones: “No son ciertos”

El presidente Gustavo Petro, antes de viajar de China a Roma, en Italia, se refirió a la salida de la ministra colombiana de Justicia, Ángela María Buitrago, quien expuso que los motivos de su salida son supuestas presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Angie Rodríguez, directora del Dapre, con "injerencias" indebidas para pedirle puestos de trabajo para sus recomendados, de quienes que dijo "no cumplen con los perfiles" requeridos para desempeñar sus funciones.

El mandatario dijo que le parece que estos señalamientos de Buitrago “no son ciertos”. Desde su punto de vista, las personas llegan al Palacio pidiendo puestos por carta, por correo y por cualquier medio, hasta utilizando a la señora de los tintos, pero “la razón fundamental por la que se va es porque yo pedí su renuncia”.

Agregó que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, presidente encargado, la tramitó y habló con ella, esperando que no existan rencores. “No hay que acusar gente inocente. El responsable soy yo”, mencionó Petro.

En entrevista con Noticias Caracol, Buitrago explicó que esos puestos nunca se los pidió el presidente Gustavo Petro. “Directamente me llamó Angie Rodríguez -directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre)- y Armando Benedetti. (...) Lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos", dijo la saliente ministra.

Benedetti anunció demanda contra Buitrago

En su carta de renuncia explicó que su decisión es irrevocable y reiteró los supuestos "intentos de injerencia" en sus decisiones. "Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo", dijo Buitrago.

En las declaraciones a este medio, la funcionaria dijo que "hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por otras que no tienen la capacidad. (...) Esto ha venido pasando en particular desde abril hasta hoy".

Ahondo que recibió llamadas de ellos y "mensajes fantasmas" que desaparecen de la pantalla. "Lo estaban haciendo particularmente en Washington, y sobre esa base creo que ya llegó el momento de dar un paso al costado".

Tras los señalamientos en su contra, el ministro Armando Benedetti manifestó "ya estoy cansado" y anunció que entregó un poder para "demandar a la exministra de Justicia por injuria y calumnia".

