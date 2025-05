Minjusticia Ángela María Buitrago dice que renunció por presiones de Benedetti y directora del Dapre

La ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro por "injerencias" en la cartera, aseguró en entrevista con Noticias Caracol en vivo que decidió apartarse del cargo tras presiones del ministro del Interior Armando Benedetti y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por otras que no tienen la capacidad (...) Esto ha venido pasando en particular desde abril hasta hoy, por lo que tomé la decisión", indicó, y puso como ejemplo un viaje a Washington, Estados Unidos, en el cual la Presidencia designó como ministro encargado a otro funcionario distinto al que Buitrago había decidido para esa función.

La ahora ministra saliente dijo que detrás de estas decisiones no estaría directamente el presidente Petro, sino Benedetti y Rodríguez: "Yo recibí las llamadas de ellos, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y desaparecen de la pantalla. Lo estaban haciendo particularmente en Washington, y sobre esa base creo que ya llegó el momento de dar un paso al costado".

#ATENCIÓN | La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explica en Noticias Caracol las razones de su renuncia. Habla del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, de quienes, según dice, recibió llamadas y mensajes.



Más en… pic.twitter.com/eG5f6bY1OR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2025

Publicidad

Noticia en desarrollo...