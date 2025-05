Benedetti responde a mensajes en los que supuestamente pedía “pararle todo” a Gobernadora del Valle

El ministro del Interior, Armando Benedetti, que volvió a estar en el centro de la polémica, ahora por unos supuestos chats que envió refiriéndose a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció frente a estos hechos, recalcando que ese mensaje era “parte de algo que yo venía hablando, luego no tiene que ver con lo que la gente cree”.

Dichos mensajes, según un chat que hizo público la revista Cambio, señalaban que la gobernadora presuntamente “nos traicionó y de qué manera”, tras el hundimiento de la consulta popular. “Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca”, agregaba.

El presidente Gustavo Petro reaccionó, y dijo a través de su cuenta de X que “indudablemente en el partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa porque desde la cop16, el gobierno ayudaba a la gobernadora del Valle en sacar adelante la sociedad vallecaucana. Las tomó el corazón el instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora”.

Benedetti se pronunció sobre este supuesto chat y afirmó en sus redes sociales que “con Dilian Francisca yo nunca pacté nada si los dos senadores de ella votaban el Sí. Ella es mi principal testigo. Luego, si yo no pacté nada no podía deshacer ningún pacto ni tomar una supuesta venganza y lo que se ve en el chat es algo fuera de contexto”.

E insistió en esta aseveración durante una rueda de prensa que ofreció en Barranquilla, donde dio a conocer detalles del cabildo popular que se adelantará el martes 20 de mayo en la ciudad, a las tres de la tarde.

“Nunca pacté con ella que votara que sí a cambio de algo, por lo tanto, no podía dejar de darle algo si hubiera votado que no. Ese chat, lo que sale ahí, es parte de algo que yo venía hablando, luego no tiene que ver con lo que la gente cree, pero no me voy a poner a explicar eso. Lo importante es que nunca pacté nada para que votara que sí, luego no podía decir que no se haga nada”, subrayó.

“Pienso que fue un momento de calentura”: gobernadora Toro

Frente a estas declaraciones, la gobernadora del Valle recordó en Noticias Caracol que “no voto en el Congreso, no soy congresista, no tengo ninguna decisión de bancada, la decisión de la bancada del partido es completamente independiente. Lo que sí tengo que decir es que creo yo que fue un momento de calentura, porque no puede ser que los recursos públicos sean utilizados como presión por divergencias políticas, como presión para que se puedan apoyar procesos en los cuales no se está de acuerdo y con eso castigar a toda una población, a todo un departamento”.

Respecto a lo expresado por el presidente Petro, Toro indicó que “así como a él, a mí me eligieron los ciudadanos mayoritariamente, así que yo no tengo ningún problema por eso. Yo también le pregunté, ¿qué quiere decir que se queda sin gobernadora? Él luego lo explicó en un Twitter diciendo era que el tema laboral o la gente, los trabajadores se quedaban sin gobernadora. Pero yo quiero decirle que es que la defensa de los intereses de los trabajadores no es solamente del presidente, ha sido de todos nosotros. Yo también he trabajado por los intereses de los trabajadores, desde que estaba en el Congreso, desde que estaba en el partido, ahora como gobernadora. Entonces, eso no es solamente un interés del presidente, es el interés de todos, por supuesto”.