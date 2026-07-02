José Manuel Restrepo habla del futuro de Ecopetrol: “Ricardo Roa no puede seguir en la compañía”

La situación de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, es uno de los temas que más preocupa al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. José Manuel Restrepo, su vicepresidente, explicó en Noticias Caracol cuál será la hoja de ruta que tomarán para retomar el rumbo de la compañía.

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Según Restrepo, la crisis actual no es accidental, sino el resultado de decisiones que han minado la capacidad de crecimiento de la estatal petrolera. "Cuando le impiden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, la atacan estratégicamente", afirma con contundencia. Esta restricción, sumada a la prohibición de realizar exploración no convencional tanto en suelo nacional como en Estados Unidos, ha cercenado, a su juicio, la capacidad de innovación de la empresa.

La eficiencia que caracterizó a la compañía años atrás parece haberse desvanecido ante un incremento desmedido en los gastos. "Hoy la explotación es más costosa que hace 3 años", advierte Restrepo, señalando la necesidad imperativa de una buena gerencia que someta a una revisión rigurosa los costos financieros y operativos.



La disminución de ingresos de Ecopetrol

Las cifras presentadas por el vicepresidente electo son alarmantes y tocan directamente el bolsillo de los ciudadanos. El sector de los hidrocarburos, junto con la minería, es el pilar que sostiene casi el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), aporta el 20 % de los ingresos fiscales, atrae el 35 % de la inversión extranjera directa y representa el 45 % de las exportaciones totales del país, explica el funcionario. Sin embargo, el deterioro es evidente en la última línea del balance. Mientras que en su mejor momento la empresa generó ingresos por 53 billones de pesos, hoy las utilidades se han desplomado a apenas 9 billones. "Eso es vergonzoso", asegura Restrepo. "Es una demostración de cómo se deteriora el patrimonio de la nación, de todos los colombianos, pero también de los cientos de miles de personas que tienen acciones de Ecopetrol", añade.



Cambio en la Junta Directiva

Para Restrepo, la solución debe empezar por la cúpula de la organización. El actual presidente de la compañía, Ricardo Roa, se encuentra en el ojo del huracán debido a lo que se describe como un grave "problema reputacional", pues enfrenta dos investigaciones: una relacionada con la campaña en 2022 del presidente Gustavo Petro y la otra por presunto tráfico de influencias de servidor público. (Lea también: Fiscalía llamó a juicio a Ricardo Roa por presuntamente usar su cargo en la compra de un apartamento)



El vicepresidente electo asegura que la permanencia de Roa es insostenible: "Lo que está claro es que Ricardo Roa, una vez se defina la nueva junta directiva, pues no va a seguir en la compañía".



El plan de acción propuesto es inmediato. Se plantea que el 7 de agosto, día en que se posesiona Abelardo de la Espriella, se emita un primer decreto para citar a la mayor brevedad posible a una Asamblea de Ecopetrol. El objetivo es claro: cambiar la junta directiva y, ese mismo día, proceder a la remoción del presidente actual. "Ahí la asamblea puede tomar decisiones autónomas. Claro que hay que citar asamblea y en la asamblea quien tiene la autoridad es el Estado", añade.

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Uno de los puntos más críticos señalados es la pérdida de independencia de la empresa frente al Ejecutivo. La intervención del Gobierno en decisiones estratégicas, como el fallido negocio con Oxy en Estados Unidos, es vista como un error costoso que privó a la empresa de mayores reservas, producción e ingresos. "Hay que darle autonomía a ese gobierno corporativo", insiste Restrepo, sugiriendo que la política debe salir de las salas de juntas para permitir que la técnica y la rentabilidad vuelvan a guiar el destino de Ecopetrol. Además, propone un ejercicio de transparencia absoluta: una auditoría forense detallada sobre lo que ha sucedido al interior de la entidad en el último periodo.

A pesar de la firmeza en los cambios estructurales, el plan contempla un manejo cuidadoso de las relaciones laborales. Restrepo reconoce el papel de la USO (Unión Sindical Obrera) y su compromiso manifestado públicamente para que la compañía mantenga un norte ordenado. Si bien se deben revisar decisiones previas que podrían comprometer el futuro de la empresa, Restrepo asegura que se hará de manera "armónica y cuidadosa", respetando siempre los beneficios de la clase trabajadora.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.