Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy jueves 2 de julio de 2026: números ganadores

Este jueves 2 de julio de 2026, miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país vuelven a poner a prueba su suerte con un nuevo sorteo del Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar con distintas modalidades de apuesta, este juego se mantiene como una de las principales opciones para quienes siguen de cerca los resultados de la jornada nocturna.

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Como es habitual, el sorteo se transmite por Telepacífico bajo supervisión de las autoridades competentes, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y la correcta publicación de la combinación ganadora.

Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de esta noche:



Número ganador: 3335

Quinta cifra: 5

Cada noche, miles de jugadores siguen atentos la extracción de las balotas con la esperanza de acertar la combinación ganadora. Este sorteo se ha consolidado como uno de los más populares del suroccidente colombiano por su accesibilidad y constancia.



¿Cómo jugar Chontico Noche?

La mecánica de este sorteo es sencilla. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, seleccionando dígitos del 0 al 9 para cada posición. La combinación puede escogerse manualmente o generarse de manera aleatoria en el punto de venta.

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El premio mayor se entrega a quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto. Sin embargo, también existen modalidades de apuesta que permiten ganar si se aciertan tres, dos o una cifra, según el tipo de juego elegido al momento de registrar el tiquete.

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¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

Una de las razones de la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. El jugador puede decidir cuánto dinero apostar, de acuerdo con su presupuesto y la modalidad de juego que prefiera.

En general, las apuestas parten desde montos bajos, y el valor del premio dependerá tanto del dinero apostado como del nivel de acierto. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en el orden correcto puede representar un pago de hasta 4.500 veces el valor apostado.

¿Qué días juega Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios habituales son:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta frecuencia diaria permite a los apostadores tener una nueva oportunidad de ganar cada noche.

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¿Qué hacer si gana Chontico Noche?

Si su número resulta ganador, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es el único soporte válido para reclamar el premio.

Después, debe acercarse a un punto de venta autorizado o a la entidad encargada del pago para validar el resultado. En el caso de premios de menor cuantía, el proceso suele ser rápido. Para premios más altos, se pueden exigir verificaciones adicionales y la presentación del documento de identidad.

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Siempre se recomienda consultar los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

