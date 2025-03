Federico Gutiérrez reprocha cómo llamó Petro a los alcaldes que no se acogieron al día cívico

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con Noticias Caracol en vivo sobre las movilizaciones convocadas en medio del día cívico que decretó el presidente Gustavo Petro y aseguró que “todo transcurre con normalidad”, destacando que alrededor de “1.500 personas salieron a las marchas”. Sin embargo, lamentó la forma como el jefe de Estado se refirió a los mandatarios locales y departamentales que no se acogieron a dicho día cívico.

“El presidente ni entiende ni conoce lo que significa un decreto del orden nacional. Lo puede hacer frente a los funcionarios que dependen de él. No puede obligar a ninguna ciudad, no puede obligar a ningún servidor público a nivel nacional que no dependa de la institucionalidad que él representa”, recalcó.

Y reiteró que “respetamos a quienes salgan a marchar, pero no puede él obligar a todo un país a salir a marchar por él o por su Gobierno. Mal hace y desconoce la realidad entre la ley, diciendo que se tiene que cumplir todo lo que él diga. Cada día actúa más como un dictador, que como una persona que debería respetar la democracia que lo ayudó a elegirse. Es muy grave lo que él hace, es una amenaza”.

Noticia en desarrollo.