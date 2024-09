Federico Gutiérrez y Petro chocan por Daniel Quintero: "Presidente, no haga el ridículo"

El presidente Gustavo Petro se sumó a la polémica entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez sobre un helicóptero que sobrevoló la casa del exalcalde de Medellín.

Desde su cuenta de X, Quintero sostuvo que la aeronave sobrevoló su vivienda en ocho ocasiones. El alcalde Gutiérrez le respondió diciendo que “mi mamá toda la vida me dijo que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. Lo primero que hay que decir es que el país no entiende y la ciudad no entiende es cómo ese tipo todavía sigue libre, después de que robó a Medellín”.

Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima. pic.twitter.com/kn6uF62ryz — Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 21, 2024

Además, señaló en la emisora Blu Radio que la grabación de Daniel Quintero “solo es un distractor por todos los procesos que tiene encima por corrupción y de todos los testigos que hemos aportado desde el Distrito”.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, criticó que dicho helicóptero haya hecho presencia sobre la casa de Daniel Quinteto: “Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo y es un delito”.

El mandatario sostuvo: “¿No han aprendido de nuestro Gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero volvieran a gobernar?”.

Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito.@FiscaliaCol



¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición.



¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2024

¿Qué le dijo Federico Gutiérrez a Gustavo Petro?

Frente a las afirmaciones de Gustavo Petro, el alcalde Federico Gutiérrez expresó que “yo le recomiendo al presidente que no haga el ridículo. Le recomiendo pensar, averiguar y verificar antes de expresarse en redes sociales. Pues, es solo un consejo. No se le olvide que usted es el presidente”.

En cuanto a la aeronave, Gutiérrez explicó que “es un helicóptero de la Policía Nacional y le recuerdo que usted (Petro) es el máximo jefe de policía en todo el país. Lo que dice su aliado es falso. Usted replica una falsedad. Además, le agrega más mentiras”.

El alcalde de Medellín también le dijo al presidente Petro que “yo entiendo su alianza con los que se robaron a Medellín. Qué bueno que su llamado a la Fiscalía General de la Nación fuera para que investigue la corrupción de sus amigos. Las pruebas son contundentes. Se robaron a Medellín”.

Por último, el mandatario local le criticó a Petro que “lamentablemente ha nombrado en altos cargos en su Gobierno a muchos de los responsables del saqueo a Medellín. Después no diga que no sabía”.

