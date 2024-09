"Petro tiene opción de pasar a un candidato a segunda vuelta en 2026": Juan Carlos Flórez

El presidente Gustavo Petro arremetió contra diversos sectores de Colombia e insistió en que a él le buscan hacer un golpe de Estado y que lo quieren matar.

Juan Carlos Flórez, politólogo, analizó el discurso del mandatario. En Noticias Caracol en vivo, el experto recalcó que “el presidente ha sido uno de los opositores políticos más exitosos de la historia contemporánea reciente de Colombia. Él tiene una inmensa habilidad y capacidad para encuadrar a sus adversarios en un determinado guion”.

Sobre el “golpe blando” del que habla el presidente Gustavo Petro, Flórez aseguró que “es muy importante diferenciar entre una oposición política que tiene el derecho de confrontar a Petro durante años. A mí siempre me sorprende que el presidente haya olvidado que él fue un opositor muy potente, radical y furibundo. No le perdonaba nada a quienes estaban en el Gobierno y ahora no quiere reconocerle ese derecho a la oposición que tiene. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que en Colombia existen tenebrosas fuerzas criminales y que, como lo señala la posición de los Estados Unidos, es indudable que hay unas fuerzas criminales que desean la muerte del presidente. En eso no nos debemos equivocar”.

El politólogo manifestó que “todos los colombianos que estamos dentro de la ley, independiente de la posición que tengamos frente al presidente, debemos rechazar esos eventuales complots criminales, pero también hay que pedirle al presidente que es un peligro inmenso que él, como jefe de Estado, meta en un mismo saco a una oposición que lo hace de manera abierta, que es un derecho constitucional, con a aquellos delincuentes”.

Flórez agregó, sobre otra parte de la alocución presidencial del domingo, que, “por desgracia para la libertad de prensa en Colombia, tenemos a unos medios que, incluso, tienen en algunos casos hasta candidata presidencial y eso se dice en todos los rincones y se sabe a lo largo y ancho del país, de manera que aquí hay dos riesgos muy grandes. Por un lado, el presidente, que mete a todos los medios en un mismo saco, y, por otro lado, unos medios que tienen hasta una candidata presidencial y eso afecta la credibilidad de todos lo medios y en eso el presidente juega de una manera muy astuta y sagaz para meterlos a todos en el mismo saco”.

Petro "tiene la capacidad de poner un candidato en segunda vuelta"

El politólogo se refirió a las elecciones presidenciales del 2026 y dijo que “el presidente, que tiene alrededor del 30% de los votos, sabe que con esos votos tiene hoy la capacidad de pasar a una candidata o candidato suyo a segunda vuelta, de manera que está usando un método que hoy se conoce en todo el mundo, como lo hace Trump en Estados Unidos, que es aglutinar a sus seguidores con la idea de que están rodeados por todos lados de enemigos y que si no van juntos a las elecciones pueden perder la posibilidad de gobernar”.

Flórez indicó que en esta la estrategia política “hoy no se hace asco a absolutamente nada: si hay que desaparecer la verdad, si hay que presentar a los adversarios de la peor manera posible, eso se va a hacer. Recordemos lo que ocurrió la campaña pasada, cuando varios candidatos, como Fajardo, fueron completamente destruidos por el sistema de propaganda creado por el presidente. Hay una reunión que fue filtrada donde todos los que rodeaban al presidente planteaban, con completo descaro, cómo iban a destruir a sus adversarios”.

