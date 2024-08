Fiscalía pide que Olmedo López y Sneyder Pinilla sean recluidos en guarnición militar

Este miércoles 7 de agosto se realizó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como contra Luis Eduardo López, investigados por el escándalo de la UNGRD. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó que sean enviados a una guarnición militar y no a un centro penitenciario por motivos de seguridad.

Los tres imputados habían pedido precisamente que así fuera su privación de la libertad, argumentando que temen por sus vidas.

La Casa de Nariño fue centro de las reuniones, según Olmedo López

Fueron varias las pruebas y hechos que hoy reveló la Fiscalía para demostrar cómo se gestó el entramado criminal en la UNGRD. Entre las principales revelaciones están:



La Casa de Nariño fue centro de las reuniones, según el interrogatorio a Olmedo López.

Un supuesto pacto inicial de entregar contratos por 60 mil millones de pesos a Iván Name y 10 mil millones para Andrés Calle.

Los señalamientos contra el director de la función pública, César Manrique.

La pérdida de más de más de 69 cajas de pruebas de Gestión del Riesgo.

María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, segura y sosegada empezó a revelar cada una de las pruebas para desvelar el modus operandi de lo que ella denominó "organización criminal" y que mostró en un organigrama.

“Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública”, indicó.

Publicidad

Empresa criminal que funcionó, según el ente acusador, por órdenes del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, y teniendo como centro de operaciones, según Olmedo López, el corazón de la sede principal del Gobierno: la Casa de Nariño. Así lo narró la fiscal haciendo alusión al interrogatorio entregado por el imputado exdirector de la UNGRD.

Olmedo López: “Aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos dos horas antes, llegábamos más o menos en los tiempos con los que requería, pero siempre sabemos que empezaban después”.

Fiscalía: ¿Le dijo que se reunieran en el Palacio de Nariño?

Olmedo López: No, ahí. Llego yo a Palacio y ahí nos reunimos con el doctor Carlos Ramón González en su despacho.

Fiscalía: ¿En el Palacio de Nariño?

Olmedo López: Hay una reunión que se da en el despacho del doctor, sí, el despacha en el Palacio de Nariño. El DAPRE queda en el tercer piso del Palacio de Nariño.

Publicidad

Según dicho interrogatorio, en estas reuniones se dio la orden para cumplir ciertos intereses de los presidentes de Senado y la Cámara de Representantes.

Olmedo López: Cumplirle es que si me preguntaba a mí cumplirle en qué, no pregunto, tenía que cumplirle. El tema estaba tenso con el Congreso de la República. El presidente del Senado no caminaba, el doctor Iván Name.

Fiscalía: ¿Eso le dijo Carlos Ramón?

Olmedo López: Sí, que él había llegado a acuerdos con ellos, con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara.

Acuerdos en los que, según la Fiscalía, en principio se acordaron multimillonarios contratos para los entonces presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

“Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por 60.000 millones de pesos para Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos en efectivo para Calle Aguas”, dijo la fiscal Patiño.

Publicidad

Pero Carlos Ramón González no fue el único salpicado. Nuevamente la fiscal hizo referencia a lo que habría sido la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Ordenó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en concreto en el corregimiento de El Salado, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso”, indicó.

Publicidad

La Fiscalía dejó entrever, de boca del mismo Olmedo López, cómo se fraguó el entramado criminal.

Voy a, en este momento, narrar el cómo construimos una organización criminal dirigida a ubicar y gestar un recurso que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras por valor de 100.000 millones de pesos y cómo fue el entramado que se construyó con el director de la Función Pública, el doctor César Manrique Olmedo López

Justamente, frente a la participación de Manrique en el entramado, la Fiscalía mostró amplia evidencia que daría cuenta de cómo se habrían trasladado más de 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras.

La audiencia se reanudará para el próximo sábado 31 de agosto, a las 8:00 a.m.

El juez precisó que las diligencias se realizarán en días no hábiles para garantizar la seguridad de los procesados.