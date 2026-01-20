En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno publica decreto que elimina prima especial de cerca de $16 millones para los congresistas

Gobierno publica decreto que elimina prima especial de cerca de $16 millones para los congresistas

El pago dejará de darse a partir del 20 de julio de 2026, según el documento. El ministro de Hacienda dijo en su momento que estas primas especiales eran “desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Gobierno publica decreto que elimina prima de cerca de $16 millones para los congresistas
Colprensa

El Gobierno nacional publicó el decreto 0030 de 2026 con el cual deroga el pago de la prima especial que recibían los congresistas y que está cercana a los 16 millones de pesos.

El pasado 30 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había dicho que estaban contemplando eliminar dicha prima de servicios como parte de las medidas de reducción del gasto que el Gobierno nacional estaba estudiando. 

“Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fueron adoptadas en 2013: unas primas especiales en el Congreso, que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República”, dijo.

¿Cada cuánto reciben los congresistas la prima especial?

Dicha prima especial había sido aprobada en el decreto 2170 de 2013, que en ese entonces era “equivalente a la suma de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445) moneda corriente, la cual se reajusta anualmente en el mismo porcentaje en que se reajusta la asignación básica y la cual constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad”.

Sin embargo, para el Ejecutivo “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Noticia en desarrollo.

