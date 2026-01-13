Así puede calcular pago por día a trabajadores domésticos con el aumento del salario mínimo en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Colombia se ajustó significativamente, y con ello se reafirman y se ponen en práctica las obligaciones laborales para empleadores de personal doméstico. Este ajuste no solo compromete a quienes laboran a tiempo completo, sino también a quienes prestan servicios de forma parcial o por días.

El Gobierno Nacional, mediante decreto presidencial, estableció un incremento del 23 % al salario mínimo básico para el año 2026. El salario pasó de $1.423.500 a $1.750.905 sin incluir el auxilio de transporte. Paralelamente, el auxilio de transporte también fue ajustado en 2026, elevándose desde $200.000 a $249.095 mensuales, incrementando así el ingreso total mínimo a $2.000.000 mensuales. Este incremento, denominado el “salario mínimo vital”, tiene el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos y fortalecer el bienestar de las familias que dependen de este ingreso, según el Gobierno.



Cómo calcular el pago por día a trabajadores domésticos con el aumento del salario mínimo

Quienes contratan personal del servicio doméstico deben cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas por la ley, como los incrementos salariales y el pago de prestaciones. Con el reciente ajuste del salario mínimo, los hogares colombianos que cuentan con este tipo de trabajadores deben actualizar los pagos según los porcentajes fijados por el Gobierno, sin importar si la labor se realiza por días o por mes completo.



¿Qué pasa si el trabajador doméstico labora por días?

Por norma, los trabajadores domésticos tienen derecho al salario mínimo legal vigente más el auxilio de transporte. En el caso de quienes laboran por días, se debe calcular el valor diario dividiendo el salario mínimo mensual entre 30, sumando también el auxilio de transporte correspondiente. Así sería el cálculo:



Salario mínimo diario bruto: $1.750.905 ÷ 30 = $58.363

Auxilio de transporte diario: $249.095 ÷ 30 = $8.303

Total diario a pagar: $66.700 (salario + auxilio)

Por ejemplo, una persona que trabaja tres días a la semana debe recibir aproximadamente $700.365 por concepto de salario base y $99.636 por auxilio de transporte, lo que suma $800.001. A esto se agregan las prestaciones sociales (cesantías, intereses, prima y vacaciones), que rondan los $152.000, y el aporte a seguridad social que el empleador debe cubrir, cercano a $152.911. En total, el costo mensual para el empleador sería de unos $952.907.



Es recurrente que quienes contratan por días asuman que no están obligados a cumplir con seguro social ni prestaciones, lo cual es incorrecto. La legislación laboral colombiana establece que todo trabajador doméstico tiene derecho a estas garantías, incluso si su servicio es intermitente o por jornadas cortas. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo, que mediante sus inspectorías y mecanismos de vigilancia, puede imponer sanciones a los empleadores infractores en cualquier punto del territorio nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

