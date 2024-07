Gustavo Bolívar en caso contra Miguel Polo por calumnia: “No aceptaré retractación”

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró en la noche de este lunes, 22 de julio de 2024, que no aceptará una retractación extemporánea del congresista Miguel Polo Polo, a quien la Corte Suprema de Justicia le adelanta un proceso por los delitos de injuria y calumnia.

“Anuncio a la opinión pública. No aceptaré retractación extemporánea del Sr. Polo Polo. La calumnia se presentó durante la campaña a la Alcaldía y me perjudicó. Pedí al Sr. magistrado que la retractación fuera antes del 29 de oct. y el Sr. lleva 8 meses dilatándola. Ya no me interesa. Voy hasta las últimas consecuencias. Todo o nada”, afirmó Gustavo Bolívar en un mensaje publicado hacia las 8:30 p. m. en su cuenta de la red social X.

Este anuncio del hoy director de Prosperidad Social y excandidato a la Alcaldía de Bogotá se produjo horas después de que Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, acudiera ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la conducción del congresista hasta el alto tribunal, debido a que no había asistido a una diligencia a la cual fue citado.

“La izquierda se quedó con ganas de verme esposado y llevado por la Policía a la indagatoria por la Corte. Acá me presenté por voluntad propia, porque yo no huyo de la justicia ni he cometido delito. Siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad”, dijo Polo Polo en su cuenta de X.

Asimismo, en una entrevista con medios de comunicación, Miguel Polo Polo manifestó de que “no hay nada (de) qué retractarse”.

“Los hechos son públicos, ya ustedes saben qué dijo Bolívar, qué hizo Bolívar durante el paro nacional, ya saben cómo ayudó a la primera línea. Yo creo que la realidad no se puede borrar y ahí está, pero precisamente vamos a esperar para el día viernes a ver cómo termina en esta audiencia, a ver cómo podemos terminar este proceso y no seguir dilatando el sistema judicial, que al final yo creo que hay asuntos mucho más importantes”, expresó.



La izquierda se quedó con ganas de verme esposado y llevado por la policía a la indagatoria por la corte. Acá me presenté por voluntad propia, porque yo no huyo de la justicia ni he cometido delito. Siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad. Gracias a mi abogado… pic.twitter.com/K10WskcsFA — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) July 22, 2024

¿Cuál es el conflicto entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo?

El conflicto entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo se remonta al 23 de agosto de 2023, cuando, en plena campaña electoral, el congresista señaló al entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá de ser un político despreciable y de haber financiado a la primera línea.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego nunca les pagó. Por cuenta de eso, los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida”, dijo Polo Polo al comienzo de un mensaje publicado en X en aquella época.

Luego, el representante a la Cámara afirmó que Gustavo Bolívar “financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías”.

“Ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, concluyó el parlamentario en su mensaje del 23 de agosto de 2023.

En septiembre de ese año, hubo un intento de conciliación, pero no se concretó. Por lo tanto, el 13 de febrero de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Miguel Polo Polo por los presuntos delitos de injuria y calumnia.