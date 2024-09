Gustavo Petro considera que el proceso previo a las elecciones en Venezuela “fue erróneo”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, el ganador fue el actual mandatario, Nicolás Maduro, resultado que organismos internacionales como el centro Carter han considerado ilegítimo.

“Yo creo que hubo un error, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad y ese tema libertad aplica para todos los pactos que ahí están enfrentados”, aseguró el jefe de Estado colombiano en entrevista con CNN en español.

El primer mandatario puntualizó que “no hubo ni libertad para la oposición porque su principal candidato pues no participó”.

“Y eso es un problema hoy porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición. Y para el lado del Gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar y todo lo que se había hablado en México, Barbados y en la misma Colombia”, adujo.

¿Qué más dijo el presidente Gustavo Petro sobre la situación de Venezuela tras elecciones?

Luego, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a un entrampamiento.

“Ahora estamos más bien entrampados, es lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas, no puede legitimar las elecciones por tanto, pero que está en el Gobierno”, comentó.

Agregó que son “dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio Gobierno, que es en noviembre, atraviesa también este problema”.

Y, en esa medida, dijo que, con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quedó en un punto: “Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”.

Mientras el CNE proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer periodo de 6 años, la oposición asegura, de acuerdo a actas de votación que ha revelado, que el ganador de las elecciones del 28 de julio fue su candidato Edmundo González por millones de sufragios.

