Iván Name sobre marchas a favor de reformas: “No vamos a operar bajo presiones de nadie”

Iván Name, presidente del Senado, habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro y las manifestaciones como la del pasado 8 de febrero que, según sus palabras, buscan presionar a las instituciones. Dejó claro que el Legislativo no se dejará intimidar.



¿No teme que ahora que empiecen las discusiones de reformas claves en el Congreso le pase lo mismo que a la Corte Suprema?

Iván Name: Esa es una de las posibilidades que quisiéramos que no la considerara nadie, porque no sería conveniente para nadie. Nosotros tenemos la fortaleza y el vigor institucional para responder a cualquier tipo de presión.

Lo dije desde el discurso en que me eligieron: al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo ni del poder judicial. A mí me acaban de abrir en la Corte Suprema una investigación preliminar porque decidieron que querían analizar lo que hace diez años dijo un criminal, pero yo no he salido a hablar mal de la Corte Suprema. A mí me conviene que la corte se pronuncie cuanto antes y diga si es que yo soy un bandido que tuve acuerdos con Los Rastrojos y por ello no voy a descalificar a la corte. Por el contrario, me parece conveniente que sea la corte quien nos investigue y decida y defina. Yo llevo 45 años en la política cuidándome. Prefiero tener problemas con los bancos y no con los jueces. Y, sin embargo, cualquier día algunos medios de comunicación agitan para tener pantalla y vigencia ese tipo de cosas que termina recogiendo la corte y bienvenida.

Solo los advenedizos o los violentos, o los que han hecho política de una manera inadecuada, son los que envilecen las instituciones.

Si al Congreso de la República le hacen marchas como las que le hicieron a la Corte Suprema de Justicia, ¿usted como presidente del Congreso qué hace?

Iván Name: Nosotros no vamos a operar bajo presiones de nadie. Nosotros acá tenemos que tramitar las reformas que nos han presentado y las haremos con tranquilidad.

Yo fui ponente de varias de las que hoy van a cambiarse y considero necesario cambiarlas. Servicios públicos, por ejemplo, y otras más, la misma reforma a la salud. Nosotros no somos defensores de las EPS, nosotros somos defensores del mundo que conocimos y superamos donde la gente se moría a las puertas de los hospitales estatales.

Quien convocó en el caso puntual de lo que pasó en la Corte Suprema fue el propio presidente, el partido de gobierno, diciendo ‘hay que movilizarnos para que haya fiscal general’.

Iván Name: Esa es una equivocación con el país y ojalá no tenga consecuencias, porque yo creo que el mismo gobierno y los partidos que lo acompañan, entre ellos está el mío, pero eso no me ata ni la lengua ni me pone una soga en el cuello para poder criticar. Yo, además, recomendé que mi partido fuera independiente desde el principio y ahora recomendé que en el próximo Congreso revise su posición.

El mismo gobierno y los partidos de oposición no estuvieron muy de acuerdo en que se presentaran actos de presión. Yo quiero entender que la convocatoria fue pacífica, tranquila y que lo que hubo fue desmanes.

Ese tipo de convocatorias pueden acabar en una guerra civil en cualquier esquina, ¿hasta allá podemos llegar?

Iván Name: Claro. Es que parece que se nos olvida la historia. Una guerra civil ni siquiera necesita un muerto, sino medio muerto. Las calles bloqueadas de la historia del hombre generan unos choques, una violencia y una guerra que empieza cualquier día bajo cualquier circunstancia. Por eso nosotros cambiamos hace siglos la confrontación en los campos de batalla y en las calles por instituciones como el Congreso, como la corte, como el gobierno. Y ahí es donde adentro, después de lo que deciden las urnas, se definen las cosas.

El presidente del Senado también sostuvo que “ese criterio de que me hacen caso o no sirve, impedirán las reformas. El criterio de entendimiento, de aproximación, del entendimiento de qué ha pasado en 30 años en la infraestructura de servicios públicos, en tantos temas como la salud, como lo pensional, es lo que necesitamos revisar nuestro país”.

Subrayó que “el verdadero problema de este país no arrancó con Petro. Esa también es una manera fácil de decir a quienes hemos construido este país que no somos responsables. Somos responsables del país que estamos viviendo y no nos gusta el país que vivimos. Tenemos que decir en qué país queremos vivir ahí”.



¿Qué piensa de los ministros que están hoy en el gabinete?

“Que son muy malos en su mayoría, porque el nivel de ejecución es claramente insuficiente”, manifestó Iván Name.

