Fiscalía llamó a juicio a Ricardo Roa por presuntamente usar su cargo en la compra de un apartamento

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Ricardo Roa por presuntamente haber usado su cargo como presidente de Ecopetrol para comprar un lujoso apartamento en el norte de Bogotá a un precio inferior de lo que costaba, luego de supuestamente favorecer a un tercero con un contrato.

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La decisión de llamarlo a juicio por tráfico de influencias de servidor público se tomó antes del vencimiento del plazo legal de 90 días tras la imputación inicial. (Lea también: El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, estará fuera del cargo hasta finales de julio)



¿Cuál habría sido el actuar indebido de Ricardo Roa?

Según la acusación de la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el imputado, “en su calidad de servidor público presidente Ecopetrol, máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales”.

Señala el ente acusador que “Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa–Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S, de propiedad del señor Juan Guillermo Mancera. Esta instrucción indebida se impartió en varias reuniones sostenidas entre Luis Enrique Rojas y Ricardo Roa. Una de ellas tuvo lugar el 20 de agosto de 2024, después de una sesión de junta directiva de Hocol. Posterior a dicha sesión, ambos asistieron a un almuerzo en el restaurante Flora, ubicado en la carrera 5 No. 58-45 de Bogotá. En ese encuentro, entre otros temas, Ricardo Roa le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.



Después, “entre los meses de septiembre y octubre de 2024, luego de una sesión de junta directiva de Hocol en las oficinas de Ecopetrol, (…) Ricardo Roa solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden de que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.



Mancera, por ese presunto favorecimiento, le vendió un apartamento al presidente de Ecopetrol por 1.800 millones de pesos, aunque su valor comercial era de 2.727 millones; es decir, lo adquirió un 34% por debajo del precio.



El otro proceso contra el presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa, a quien le habían concedido una licencia no remunerada y que se extendió hasta finales de julio por una incapacidad médica, fue imputado en mayo pasado por violar presuntamente el límite de financiación de la campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro y de la que fue gerente en 2022.

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La Fiscalía lo señala de sobrepasar en cerca de 445.000 dólares los topes permitidos en la campaña como encargado de la "dirección y gestión de los recursos y movimientos de dinero".

Roa no aceptó los cargos y se declaró "inocente" durante la audiencia judicial.

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Según la Fiscalía, el dinero se gastó en "ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL Y AGENCIA AFP