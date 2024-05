Joven que increpó al presidente Petro dice que Francia Márquez le reclamó por ello

Los jóvenes que le expresaron su inconformidad al presidente Gustavo Petro y a otros funcionarios, por los resultados de varios programas, llegaron hasta el Congreso de la República a reiterar sus reclamos e insisten en ser escuchados.

Los jóvenes consejeros que protagonizaron este episodio de reclamos al presidente Gustavo Petro contaron lo que pasó y reiteraron que en su discurso inicial el mandatario no abordó las inquietudes ni las más de 12 propuestas que le presentaron.

“Nosotros como jóvenes, además revolucionarios, rompimos el protocolo y le pedimos que se quedara y que nos escuchara. Para nosotros era muy importante que el presidente, que se hizo escoger por los jóvenes, pudiera escucharnos directamente, no solamente a nuestros malestares, sino también nuestras agendas constructivas para nuestros territorios", contó María del Mar Rivas, consejera nacional de juventudes.

William Molina, joven santandereano de 19 años que increpó a Petro, explicó que sus palabras al presidente provocaron reacciones incluso de la propia vicepresidenta Francia Márquez.

“La vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice que ‘yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente’. Y yo le dije que yo no vine a denigrar del presidente, yo solo vine a dar mi llamado como joven y eso fue el punto que al presidente lo afectó, esa palabra ‘populista’”, expresó el joven.

Y aunque el presidente Petro dijo que se trató de una discusión respetuosa sobre subsidios para educación superior, William Molina cree que el mandatario malinterpretó su mensaje.

“Pero yo sí lo tengo que decir, señor presidente, yo sí me sentí atacado porque, de cierta manera, cuando usted cerró su intervención, usted se refería todo el tiempo hacía mí como ‘el joven del populismo y el compañero que está sentado ahí que habló de populismo’. Eso no es populismo. Es que también hay que saber dar una interpretación de los términos en el marco que se encuentran”, manifestó William.

Dentro de los puntos que los jóvenes reclaman está la ampliación del programa Jóvenes en Paz

“Este es un programa que, si bien está dirigido a jóvenes que están siendo vulnerados en la sociedad, también queremos que vaya dirigido sobre todo también a los jóvenes líderes de los territorios, que hoy en día no vemos oportunidades para reconocer ese trabajo que estamos haciendo en el territorio”, afirmó Leonardo Villalba, consejero nacional de juventudes.

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes hubo posiciones encontradas.

Por un lado, Cathy Juvinao, representante de la Alianza Verde, dijo que “¿cómo puede ser posible que el presidente, que hizo carrera política toda su vida, invitando a los jóvenes a ser rebeldes, a alzar la voz, a reclamarle a los gobiernos de turno, entonces cuando le reclaman a él ya esos jóvenes no son legítimos y no me sirven?”.

Por su parte, el representante por el Pacto Histórico David Racero manifestó que “sí hay una opción preferencial por este gobierno del cambio de incentivar políticas públicas para los jóvenes más vulnerables de los vulnerables, los más excluidos de los excluidos”.

Los jóvenes aseguran que aún no han recibido una invitación formal para reunirse con el presidente y abordar sus inquietudes.

