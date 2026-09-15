Juan Manuel Alvarado será el nuevo director del Dane luego de la salida de Ricardo Valencia

Luego de la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el nuevo director de ese organismo estadístico será Juan Manuel Alvarado, un economista y empresario del Caribe cuya trayectoria está más vinculada a la planeación, el desarrollo territorial y la gestión pública. Según se conoció, Alvarado hizo parte del grupo de empresarios que gestionó ayudas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto y fue ahí cuando De la Espriella consideró su nombre.



El nuevo director del Dane, según un sitio web que recoge su hoja de vida, es economista con maestría en Economía de la Universidad del Norte y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. También fue secretario de Planeación de Barranquilla, donde lideró iniciativas estratégicas como Así Vivo mi Barrio y Barranquilla 2100, enfocadas en el desarrollo urbano. Alvaro ocupó ese cargo durante la alcaldía de Jaime Pumarejo, quien hoy es representante de Colombia ante el BID. El nuevo director publicó el primer anuario estadístico de Barranquilla y ha adelantado investigaciones sobre impacto socioeconómico.

El Dane, encargado de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia, entre ellas las de inflación, desempleo, crecimiento económico, pobreza y población, es un organismo público que forma parte del Estado y que debe mantener independencia técnica en la elaboración de sus datos.

¿Por qué salió Ricardo Valencia?

La llegada de Juan Manuel Alvarado ocurre luego de que el Gobierno relevó este lunes a Ricardo Valencia menos de un mes después de su nombramiento por presuntas anomalías en las cifras oficiales de los indicadores de julio, el último mes del ejecutivo de Gustavo Petro. "La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio", afirmó la Presidencia en un comunicado.



"Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración", agrega el documento. En una rueda de prensa en las últimas semanas, Valencia aseguró que no había encontrado "ninguna anomalía en el cálculo de los indicadores de mercado laboral".



Esa intervención, en la que el director respaldó las cifras correspondientes al último mes del gobierno de Petro, también es cuestionada por la Presidencia por incumplir una "directiva presidencial" que establece reglas para las comunicaciones públicas de los funcionarios. La norma fue aplicada posteriormente por el propio Dane, que canceló una rueda de prensa prevista para presentar las cifras de inflación de agosto. En ese sentido, su salida se produce en medio de las acusaciones de De La Espriella contra el gobierno de Petro por la gestión de las cuentas y las cifras económicas que recibió su Administración.

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Valencia deja el cargo con un perfil ligado al Dane y a la producción estadística. Antes de asumir la dirección había sido subdirector general de la entidad entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

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