Rodrigo Lara dice que declaraciones del presidente Petro sobre elecciones son "delirantes"

Al final de su reunión de empalme con el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, Rodrigo Lara, quien estará a cargo de esta cartera en el gobierno de Abelardo de la Espriella, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con las elecciones, en las cuales no reconoció el resultado. También, habló de la llamada "desobediencia civil pacífica" anunciada por el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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"Las declaraciones del Presidente saliente Gustavo Petro son absolutamente delirantes, nadie se explica que un presidente en ejercicio salga en un trino a desconocer los resultados electorales, la voluntad soberana del pueblo colombiano. Estamos ante la expresión más antodemocrática de la izquierda. Desconocen la voluntad de los colombianos en las urnas, eso es muy grave (...) Eso tiene consecuencias legales", dijo.

Con respecto a la "desobediciencia civil pacífica" anunciada por el escandidato Iván Cepeda si Abelardo de la Espriella no cumple con ciertas condiciones (entre ellas, renunciar a su ciudadanía estadounidense), Lara afirmó que se trata de un "eufemismo para hacer un llamado a protestas violentas en la calle (...) Llaman paz total lo que es un acuerdo entre el Estado y el narcotráfico, y llaman desobediencia civil lo que ya sabemos que se traduce en bloqueos".

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#LOÚLTIMO | Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, se refirió al empalme y aseguró que declaraciones del presidente Petro sobre elecciones son "delirantes".



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