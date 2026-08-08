¿Por qué María Fernanda Cabal solicitó formalmente la salida del Centro Democrático? Esto dijo

La exsenadora María Fernanda Cabal informó este sábado que ya tomó la decisión de solicitar su salida o escisión del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. "No hay partido que pueda sobrevivir cuando renuncia a las ideas que le dieron origen", aseguró en su cuenta de X, donde también compartió su columna en la revista Semana en la que explica las razones de su decisión.

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En la publicación, la exsenadora escribió: "No fue una decisión improvisada ni motivada por diferencias personales. Es, en parte, la consecuencia de una divergencia doctrinal que durante algún tiempo pareció circunstancial, pero que terminó revelándose como incompatible. (...) No solicité la escisión por diferencias personales ni por falta de gratitud. Mi reconocimiento hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece intacto. (...) Pero las ideas deben estar por encima de los dirigentes. Los grandes partidos sobreviven cuando transmiten una doctrina. No cuando dependen del prestigio de quienes los fundaron".

Cabal mencionó en su columna que tomó la decisión luego de las recientes "deliberaciones" en Medellín, donde, según ella, se afirmó que el Centro Democrático no debía reconocerse como un partido de derecha. "Comprendí que el debate había dejado de ser semántico para convertirse en una cuestión de identidad. Y un partido que deja de saber qué es termina sin saber qué debe defender. Ser de derecha nunca ha significado abandonar a los más vulnerables. Muy por el contrario. La tradición republicana reconoce la dignidad humana como un valor universal y construye instituciones sólidas, capaces de perdurar, limitar el poder y garantizar la libertad", dijo.



En ese sentido, afirmó que busca crear "una derecha moderna, democrática y popular; firme frente al crimen, austera y eficiente en el manejo del Estado; defensora de la iniciativa privada, de la vida, de la familia, de la propiedad y de las libertades individuales. Una derecha sin complejos, que no pida perdón por existir. Porque los partidos pueden transformarse. Las personas pasan. Los gobiernos terminan. Las ideas permanecen".



La carta del esposo de Cabal sobre el Centro Democrático

En enero de este año, ya se había anticipado la salida de la exsenadora en una carta que público su esposo, José Félix Lafaurie, luego de que el Centro Democrático eligiera a Paloma Valencia como precandidata de ese partido, y no a María Fernanda Cabal. En la misiva, Lafaurie señaló que en el proceso para tomar esta decisión se hallaron "graves irregularidades". En 32 puntos enumeró algunas situaciones en la campaña que había informado a Gabriel Vallejo, director de esa colectividad, para finalmente decir que "los resultados fueron adulterados".



“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”, señaló el esposo de la exsenadora, quien agregó: “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral”.

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Lafaurie también apuntó que Cabal ha sido una parlamentaria que ha contribuido a darle el carácter y la personalidad política al Centro Democrático, destacando que encabezó la lista cerrada del 2014, logrando la mayor votación en Bogotá y eligiendo seis Representantes a la Cámara. Recordó que, en 2018, en lista abierta, salió elegida con la mayor votación después de Paola Holguín, el exgobernador Alirio Barrera y Ernesto Macías.

LAURA VALENTINA MERCADO

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