“Para pelear se necesitan dos”: Armando Benedetti tras audio revelado por Laura Sarabia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, evitó referirse a los audios que Laura Sarabia, canciller colombiana, le entregó a la Fiscalía sobre conversaciones que él sostuvo con ella. Este episodio marca un nuevo momento de dificultades en las relaciones entre los dos altos funcionarios, quienes son muy cercanos al presidente Gustavo Petro.

Incluso, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión de dos horas este miércoles con Armando Benedetti, ministro de Interior, luego de que se conociera ese audio. Dicho encuentro fue a puerta cerrada y no hay muchos detalles de qué se habló sobre la "nuevo round" del jefe de la cartera política con Sarabia.

La emisora Blu Radio publicó uno de los audios que Sarabia le reveló a la Fiscalía, los cuales estarían relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. “En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, dijo Sarabia a través de x.



Este es el audio de Benedetti

Según conoció Blu Radio, en este audio de marzo del 2023, el ahora ministro del Interior -para entonces embajador en Venezuela- le señala a Sarabia, quien para entonces jefe de gabinete, que lo podrían nombrar en cualquier cargo. “Laura, yo pensaba llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora, con el número uno (Francisco Barbosa), y con (Gabriel) Jaimes, me dijeron que no pasaba un culo, que me pueden nombrar de lo que tu quieras”, dice Benedetti.

A renglón seguido, el político insiste en que “estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Estoy muy, pero muy bien ranqueado, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tu o el Gobierno”.



¿Qué respondió Benedetti?

En un corto diálogo con medios de comunicación, Benedetti fue cuestionado por ese nuevo audio y manifestó que “no se va a referir a absolutamente nada”. También manifestó que desde que dejó de ser su secretaria “no me importa lo que ella haga”.

Respecto a un jalón de orejas por parte del presidente Petro por una nueva pelea entre los funcionarios, el ministro dijo que “para pelear se necesitan dos” y que “no ha hecho nada”. Sobre un encuentro con el exfiscal Francisco Barbosa, mencionó con gesto de desaprobación y dijo “que no tendría porque verme con él”.

A propósito de lo que expone Benedetti en el último audio, Barbosa dijo en Noticias Caracol “que no me reuní con ningún Armando Benedetti. Niego rotundamente que se haya hecho esa manifestación porque primero no hay ninguna evidencia de eso. Fue mi Fiscalía la que persiguió los bienes de Armando Benedetti, fue mi Fiscalía la que logró el proceso inicial de extinción de dominio de esos bienes y, además, para la época, yo tenía una guerra institucional frontal con el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Para el exfiscal, lo que dijo el actual ministro “es un cañazo de esos funcionarios para tratar de ganarse los puestos entre ellos. Lo que es evidente es que no he tenido ninguna conversación ni ninguna reunión con el señor Benedetti”.

Por lo pronto, el próximo 30 de abril, la canciller Sarabia, quien está en la Expo de Osaka, en Japón, fue llamada para que amplíe su declaración tal como lo manifestó en días anteriores.

