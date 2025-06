Los cuestionamientos por decreto para convocar la consulta popular: advierten ruptura institucional

Luego de que el presidente Gustavo Petro indicó que convocará la consulta popular vía decreto, a pesar de que el Senado de la República había votado para que no se realizara, ha generado distintos cuestionamientos por parte de varios sectores políticos, los cuales afirman que no es una decisión constitucional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una alocución durante la noche del pasado martes 3 de junio, Petro indicó lo siguiente: "Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa".

Sus declaraciones se dieron después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara que cuando el Senado votó por la consulta popular, el pasado 14 de mayo, presuntamente, no leyó la ponencia, lo cual es exigido por la Constitución. "El artículo 125 La Ley Quinta de 1992 dice que se debe leer todo lo que se vota, entonces a mí me pueden dar un papel diciendo votamos esto, pero no se leyó con anterioridad a la votación", explicó anteriormente en Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

Este martes, Benedetti indicó quetiene listo el borrador de decreto para convocar la consulta popular, la cual tiene como propósito que los colombianos decidan sobre la reforma laboral, y dijo que el documento ha sido aprobado por un equipo de expertos jurídicos del Gobierno Nacional. Según mencionó, tienen hasta el 12 de junio para hacer el trámite. "Estamos ultimando los detalles del decreto (...). Vamos a firmarlo y lo vamos a hacer bien, con sustento jurídico, con legitimidad y con transparencia", aseguró.

Armando Benedetti. Colprensa

Cuestionamientos a decreto sobre consulta popular

Tras el anuncio, políticos de diferentes corrientes rechazaron la noticia. Uno de ello fue el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien mencionó que "es un hecho grave" y "constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático". Añadió que, "como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima".

Publicidad

Por su parte, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, escribió en X lo siguiente: "El plan de Gustavo Petro de saltarse al Congreso con decreto para consulta popular es inconstitucional y una amenaza más de su parte a las instituciones democráticas".

Para el excandidato presidencial Sergio Fajardo, el mandatario "pasó al ataque y declaró la guerra al Congreso de la República al anunciar que va a convocar la consulta por decreto". Añadió que se trata de "una jugada que atenta contra las instituciones, ignora los límites democráticos y apuesta, otra vez, por el odio y la confrontación. Está jugando con candela, y no tiene problema en llevarse por delante a Colombia".

Sergio Fajardo. - Colprensa

Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI, por medio de un comunicado, le pidieron a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales que "actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución".

"Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución (...) Constituye una violación a lo ya dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la Consulta en el Senado, al considerar que dicha determinación se configuró como un 'acto definitivo' del Congreso. Con ello la Rama Judicial demuestra que en efecto el Senado decidió de manera legítima y en el marco de su autonomía", añadieron los partidos.

Publicidad

A las voces de rechazo se sumó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). “A falta de resultados, se recurre al espectáculo. A falta de gobernabilidad, se arremete contra la institucionalidad (...) r. Lo que hoy vivimos es, sin exageración, un intento de ruptura del orden constitucional, un golpe a la democracia”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación.

No obstante, también hubo voces a favor de la iniciativa, como el exfiscal Eduardo Montealegre, quien afirmó que el Gobierno Nacional "hizo un estudio muy serio", en el cual encontró que en la votación del Senado se encontraron "varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables, y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República".

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co