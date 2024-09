Marelen Castillo lamentó la muerte de Rodolfo Hernández: “Me duele mucho"

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) confirmó la muerte de Rodolfo Hernández debido a complicaciones derivadas de su cáncer de colon metastásico. El comunicado oficial detalló que, a pesar de los esfuerzos médicos, el ingeniero falleció este lunes, 2 de septiembre de 2024.

Reacción de Marelen Castillo a la muerte de Rodolfo Hernández

Marelen Castillo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Hernández en 2022, expresó sus condolencias y tristeza por su fallecimiento. En sus declaraciones, Castillo dijo: “Siento mucho el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, en estos momentos mi oración y mis condolencias a su familia. Que en paz descanse”.

Marelen Castillo reconoció que hubo una “fractura” en su relación con Rodolfo Hernández después de la campaña presidencial. Sin embargo, subrayó que esto no disminuye el aprecio que sentía por él.

“En el poco tiempo que compartí con el ingeniero Rodolfo sentí aprecio por él, lastimosamente hubo una fractura en la relación, pero eso no significa que no sienta tristeza”, comentó la congresista.

Mensaje público y gratitud

Tras la confirmación del fallecimiento, Marelen Castillo apareció ante los medios en las afueras del Congreso y reiteró su gratitud hacia Hernández. “Es muy triste para mí, es una persona en la que creí, con la que trabajé y con la que tendré eterna gratitud por el espacio que me dio. Lastimosamente, en un momento dado no se dio el relacionamiento personal, pero siempre soñé en trabajar en equipo con él”.

Mensaje final a Rodolfo Hernández

En su intervención, Castillo no pudo contener las lágrimas y envió un mensaje personal a Hernández: “Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias. Mi eterna gratitud por este espacio que usted generó, así sea que las circunstancias no se dieron. Me duele mucho su partida, que Dios lo tenga en su gloria”.

Objetivos de la campaña

Castillo recordó que uno de los objetivos del equipo de campaña de Hernández era reducir los gastos para apoyar a los más necesitados, reflejando el propósito de su trabajo conjunto.

El fallecimiento de Rodolfo Hernández ha suscitado una amplia gama de reacciones y reflexiones sobre su legado y las relaciones personales dentro de su equipo.