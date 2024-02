Mensaje de Petro tras reunión con magistrados busca “presionar” a Corte Suprema, según expertos

Desde distintos sectores han calificado como desafortunado el mensaje que el jefe de Estado, Gustavo Petro, escribió en X después del encuentro que sostuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y el vicepresidente del mismo tribunal, Octavio Tejeiro, quienes se reunirán en sala plena para la elección de la nueva fiscal general de la Nación.



Los magistrados le manifestaron al mandatario, durante el encuentro de hora y media, que las manifestaciones convocadas exigiendo la elección de un nuevo fiscal son una clara presión al alto tribunal, el cual -recalcaron- se está tomando el tiempo necesario para elegir de manera sosegada el remplazo de Francisco Barbosa.

El presidente Petro dijo que no tenía intención de presionar, pero después de la reunión publicó un mensaje en su cuenta de X afirmando: "Un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. La Presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general”.

Estas palabras, en consideración del exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, “son claramente una presión. Eso no debe pasar ni en este ni en ningún otro caso. La esencia de la función judicial es que se realice con absoluta independencia”.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que “el presidente de la República acude a su nicho político: la calle y la manifestación pública, y a su arma intimidatoria que es la posibilidad de vandalismo y de revueltas. Se equivoca al convocar los movimientos populares. Está, de alguna forma, presionando a la corte en esta coyuntura de elección de fiscal general”.

El senador Humberto de La Calle aseguró que “el trino del presidente Gustavo Petro después de la reunión con la corte es inaceptable. La corte debe cumplir con su facultad de nominar al fiscal en un ambiente de libertad. Es inocultable que las marchas se originan en el gobierno. El presidente es dueño de sus temores, pero francamente se está utilizando el fantasma del golpe imaginario para presionar la corte”.



A pesar de esto y de la posición clara de lo magistrados en el encuentro, el llamado a la movilización para este 8 de febrero continúa en diferentes regiones de Colombia y con instituciones como el Sena y RTVC, en coordinación con congresistas del Pacto Histórico.

Wilson Arias, senador por ese movimiento, se preguntó si “los jóvenes que vienen al Sena solamente vienen a prepararlos para que vayan a trabajar, pero no pueden pensar y participar de la expresión pública”.

Por su parte, el representante por el Pacto Histórico Pedro José Suárez señaló que la marcha la “convoca el movimiento sindical para decirle al fiscal general de la Nación que basta ya de su intervención en política a través del uso de la entidad”.



Fecode mantiene su convocatoria para realizar un plantón al frente del Palacio de Justicia.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al “respeto por las decisiones que profieren cada uno de los órganos legítimamente constituidos del Estado colombiano”.