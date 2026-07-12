Mindefensa Pedro Sánchez informó que se va a ausentar unos días: ¿a qué se debe?

El ministro de Defensa del gobierno saliente, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que a partir del próximo martes 14 de julio, por un tema de salud, se va a ausentar del cargo por unos días, pero reiteró que "los más de 423.000 integrantes del sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad".

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"A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre. (...) Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como Ministro, como si fuera el primero. Gracias de corazón por sus mensajes, oraciones. Dios los bendiga y les multiplique a ustedes los deseo que me envían", escribió en su cuenta de X.

Cabe resaltar que el ministro, durante este fin de semana, estuvo presente en el acto donde el Estado aceptó su responsabilidad por la masacre de Bojayá (Chocó), ocurrida en 2002. En aquel entonces, en medio de los combates entre las antiguas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia de Bellavista, donde cientos de personas buscaban refugio ante los enfrentamientos. El ataque dejó decenas de personas fallecidas y provocó el desplazamiento de miles de habitantes. "Este crimen debe nombrarse con absoluta claridad: fue un acto atroz, injustificable y contrario al derecho internacional humanitario, a la dignidad humana y a los principios más elementales de la convivencia", dijo el funcionario.



Mindefensa reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo

El pasado jueves 9 de julio, Sánchez reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo, durante la rendición de cuentas de esa cartera. Aseguró que la Fuerza Pública tiene como deber cumplir "la Constitución y la ley", además de ser "garante de la democracia y de lo que han escogido los colombianos en las urnas".



"Las elecciones se cumplieron con total seguridad, con una afluencia muy alta y ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026, y es el doctor de la Espriella. Y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto, y es Gustavo Petro. Eso es lo que cumpliremos nosotros, respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas", indicó el ministro.



Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro señaló en sus redes sociales que no reconoce la legitimidad de la elección de De la Espriella el pasado 21 de junio, y ha hablado de un presunto fraude. Asimismo, Iván Cepeda, quien fue el candidato del Pacto Histórico y quedó en segundo lugar en la contienda, afirmó que se declara en "desobediencia civil pacífica" si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense, entre otras condiciones.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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