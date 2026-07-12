"Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un Presidente": Petro

El presidente saliente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X este domingo que ordena que "ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia". Cabe resaltar que el mandatario electo Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de hacer la posesión en una guarnición miliar, el próximo 7de agosto.

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"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure ,y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo. (...) La transmisión del mando al nuevo presidente, es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena", aseguró el mandatario.

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