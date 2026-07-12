De la Espriella desmiente versiones sobre supuesto anuncio de reglamentar el trabajo por horas

Luego de que circularan versiones acerca de una supuesta reglamentación de la reforma laboral por parte del gobierno entrante, específicamente con el trabajo o cotización por horas, el equipo de Abelardo de la Espriella aseguró que no ha anunciado nada relacionado con esta información. Además, indicó que Charles Chapman López, el abogado que mencionó esta presunta reglamentación, ya no hace parte del equipo de empalme.



"La Oficina de Comunicaciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informa a la opinión pública que las declaraciones atribuidas al señor Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme. El señor Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, en consecuencia, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas", aseguró un comunicado del gobierno entrante.

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En el documento añadió que "es completamente falso que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido. No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación. Las opiniones expresadas por el señor Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen, representan ni reflejan los lineamientos, compromisos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto".

En ese sentido, indicó que lamenta que "se hayan generado interpretaciones equivocadas e información falsa que puede inducir a error a los trabajadores, a los empleadores y a la opinión pública. El Gobierno electo reitera que cualquier decisión, anuncio o posición oficial será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales autorizados. Asimismo, hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información antes de difundir versiones que carecen de respaldo oficial".



¿Quiénes son los voceros oficiales de Abelardo de la Espriella?

El jueves pasado, 9 de julio, Abelardo de la Epriella anunció que los voceros oficiales de su gobierno serán Miller Soto Solano, abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, y Carolina Gómez Sánchez, periodista, comunicadora, productora y presentadora, con una amplia trayectoria en medios de comunicación.



"En adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos", indicó su equipo en un comunicado.



La oficina del presidente electo añadió que "una vez se produzca la posesión presidencial el próximo 7 de agosto", tanto De la Espriella como su gabinete y demás entidades del Gobierno Nacional mantendrán este mismo esquema de comunicación, "centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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