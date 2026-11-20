El Departamento de Estado de EE. UU. respaldó a través de una carta al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que reinicie la aspersión aérea de cultivos ilícitos, para el que se tiene contemplado usar el herbicida glufosinato de amonio, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como moderadamente peligroso para la salud.



La misiva fue enviada al congresista Mark Pocan, quien hace parte de un grupo de 19 legisladores demócratas que el 29 de octubre mandó una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, oponiéndose a la posición de la administración de Donald Trump de respaldar la aspersión aérea en Colombia.

Este 20 de noviembre, el congresista recibió respuesta directamente de la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado. En el texto le agradecen su preocupación por esta materia, pero dejan claro que respaldan la intención del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retomar la práctica de aspersión aérea.

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El Gobierno Trump no solo la respalda, también indicó que brindará asistencia a Colombia en lo que necesite, como en el préstamo de helicópteros estadounidenses y aeronaves de ala fija, siempre respetando la legislación colombiana, y con el herbicida que se determine en Colombia. Dicha asistencia se dará después del primer piloto, que se realizará en Putumayo. (Lea también: Gobierno explica plan piloto de aspersión con glufosinato: ¿qué dijo sobre efectos en personas?)



¿Por qué se hará la aspersión aérea en Putumayo?

Colombia suspendió en 2015 las aspersiones aéreas realizadas con glifosato, otro químico cuestionado por sus afectaciones sobre la salud y los ecosistemas.



En la región de Putumayo, fronteriza con Ecuador, operan grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal. Según el gobernador John Molina, en la zona hay más de 40.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, base de la cocaína, y unas 22.000 familias dependen de los ingresos generados por estas plantaciones.



Un juez ordenó suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea, pero el presidente De la Espriella impugnó la medida y aseguró que "la fumigación va".

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A finales de septiembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que el plan piloto “no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa”, e indicó que “no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes; se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”.

Además, expresó que no era el único plan del Gobierno, ya que contemplaban la “aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación, que lo estamos evaluando, con drones”. Se evalúa “cuál es el mejor elemento, sin dañar a la población, sin dañar el medio ambiente, aplicando los criterios constitucionales y siendo supremamente rigurosos”, sostuvo.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP