"No todo es culpa de Petro”: presidente habla de "paranoia" en la oposición

El presidente Gustavo Petro habló de “paranoia” en la oposición. Esto a raíz de una requisa que se le realizó al gobernador de Antioquia y una inspección de equipaje a la hija de Efraín Cepeda, director del Partido Conservador.



Sobre la requisa al maletín que portaba Julián Rendón, el presidente Gustavo Petro manifestó que se trató de “un protocolo de seguridad”.

"Cuando hablamos en Apartadó con el gobernador de Antioquia, que no creí que iba a salir con esa tontería de que se le requisó la maleta, porque todas las maletas abandonadas tienen que requisarlas, porque puede haber explosivos del clan, EMC, o de algún loco y nos acaba. Un protocolo de seguridad y ahora lo volvieron que yo estoy persiguiendo al gobernador porque es uribista”, indicó el jefe del Estado.

Asimismo, el mandatario hizo referencia a una inspección de equipaje que la Policía le realizó a la hija de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, en el aeropuerto de Barranquilla.



“Llega la hija, la paran en el aeropuerto, como a todos nosotros nos han parado. (le dicen) ‘vamos a revisar su maleta, señorita’. Se puso brava porque es la hija del senador y dijo ‘usted no sabe que yo soy la hija de un senador’. Le dio rabia al piloto del avión y dijo ‘no señora, aquí se revisa a todos al azar, es un protocolo’. Se puso más brava y el piloto dijo que cerraba el avión, se fueron. Me echaron la culpa a mí. No toda la culpa es de Petro, fichu, o como se llame. Esa es la paranoia de la situación política. Están sintiendo que el poder es más de la gente y no de la politiquería”, aseguró el jefe de Estado.

¿Qué dijo Efraín Cepeda?

Precisamente, sobre este caso, el senador Efraín Cepeda se pronunció en sus redes sociales y lo tildó de “atropellos” contra su familia y una “guerra sucia”.

“Denuncio públicamente atropellos hacia mí y mi familia. Inició la guerra sucia, no es posible que, sin razón alguna, únicamente mi hija sea sometida por la Policía a inspección de equipaje sin ningún tipo de justificación en un vuelo internacional desde Barranquilla y que coincidencialmente se prolongó hasta que cerraron las puertas del avión. Espero una explicación”, trinó Cepeda.

