¿Por que Armando Benedetti insiste en fraude durante votación de la consulta popular en Senado?

El hundimiento de la consulta popular, con 49 votos en contra y 47 a favor, ocasionó una trifulca entre algunos parlamentarios de la oposición y ministros del gobierno Petro en plena mesa directiva del Congreso. Una de las reacciones airadas la protagonizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien le hizo un reclamó enérgico al secretario del Senado, Diego González. El momento fue captado en video y muestra al ministro golpeando la mesa en señal de inconformidad por el resultado de la votación.

Noticias Caracol habló con Benedetti, quien explicó los motivos de su reacción por lo ocurrido en el Congreso y tildó de "malandrín" al presidente del Senado, Efraín Cepeda. "Yo lo que veo es una actitud de un malandrín auspiciada y de complicidad con el otro malandrín, que es el presidente del Senado", dijo. Según el ministro, el proceso fue cerrado de forma irregular y posteriormente se modificó un voto clave que cambió el resultado.

Señaló que “la votación está cerrada. Yo no voy a ponerme a discutir si el senador (Edgar) Díaz había dicho sí o había dicho que no. Las grabaciones muestran que él dice que sí. Se cierra la votación. Una vez cerrada la votación, el secretario acepta esa aclaración que hace él y saca un voto que está por el sí y lo pasa al no”.

El ministro expresó que advirtió al secretario González que no realizara ese cambio. “Yo le estoy señalando en la hoja que cuidado hace lo que va a hacer y lo hace. Y ahí es cuando yo le pego a la mesa en forma acalorada”, dijo Benedetti, quien añadió que “nunca antes la votación había durado abierto el registro 2 minutos, solamente 2 minutos, cuando se pueden 30 minutos”.



Irregularidades en el procedimiento de votación en el Senado

Benedetti señaló tres hechos que, a su juicio, evidencian un procedimiento irregular. Primero, el cierre anticipado del sistema de votación, que impidió la participación de varios senadores. Indicó que “personas que querían votar por el sí, ejemplo, Marta Peralta, hay más o menos otros seis senadores que querían votar, de los cuales más o menos dos o tres querían votar por el sí. Entonces no los dejó votar porque vio que estaban llegando”.

En segundo lugar, el ministro cuestionó que se aceptara la aclaración del voto de Edgar Díaz luego de que el presidente del Senado anunciara el cierre del proceso. “El fraude está porque la aclaración es después del cierre de la votación”, afirmó.

El tercer punto está relacionado con la apelación ignorada. “Después hay una apelación por parte de cinco senadores que en los cuales los senadores dicen que quieren la apelación y el reglamento dice que con que un solo senador pide la apelación automáticamente se le debe dar. Él tampoco lo hace”, explicó Benedetti.



Hoja del "voto de la discordia" de Edgar Díaz genera dudas

Uno de los documentos clave en la discusión ha sido la hoja que registra el cambio de voto del senador Edgar Díaz, conocida como la “hoja amarilla”. Benedetti expresó dudas sobre su autenticidad: “Esa hoja, a mí no me da la confianza que haya sido la misma. Yo no puedo decir que sea la misma o no lo sea, pero no lo es”.

El ministro explicó que la hoja que vio tenía marcas diferentes a la que se mostró luego en redes: “Yo le estoy señalando, él hace un cuadrado doble, y en la hoja que muestran después solamente hay un cuadrado. Y arriba él vota el nombre ese y anota en letra chiquitica el nombre de él senador Díaz que lo saca del sí para ponerlo en el no y a mí esa hoja no me da confianza”.

Para Benedetti, no se debía permitir ningún cambio después del cierre del registro. “Él no tenía por qué después de cerrada la votación aclarar ningún voto. Si alguien se había equivocado, se había equivocado y punto”. No obstante, el propio senador, desmintió esa versión a través de su cuenta de X y aseguró que "su voto siempre fue por el no". Frente a esta versión, Benedetti respondió: “Eso es como si el día de elecciones, después de las 4 de la tarde, usted se acerca a las 5 y dice, ‘Vea, yo quería votar por otro candidato’. No, señora. Si usted se equivocó, se equivocó”.

Además, el ministro sostuvo que hay múltiples grabaciones donde se observa al senador levantar la mano en señal de aprobación. “¿Será que cambió el voto porque había ganado el no y no quería quedarse con el sí? No sé, pero eso es problema de él. Lo que diga él importa poco porque se cierra la votación y él aclara el voto después de cerrada la votación”, concluyó.



Señalamientos sobre el cierre anticipado y apelación ignorada

Benedetti también cuestionó el manejo del tiempo en la votación. Según dijo, nunca antes se había cerrado un registro en apenas 2 minutos y 11 segundos. “Siempre se dejaba abierto entre 15 y 20 minutos. Se tocaba la famosa campanita anunciando que se iba a cerrar la votación. El presidente tiene que preguntar: anuncio que se va a cerrar la votación. No lo preguntó. Dijo ‘Secretario, cierre la votación’, y la cerró cuando vio que tenía ventaja”, explicó.

El ministro aseguró que en ese momento había senadores que estaban por ingresar y que iban a votar por el sí. “Los otros seis que no alcanzaron a llegar, de esos seis había dos compañeros de él que iban a votar por el sí. Cuando entran al recinto, el señor Cepeda cierra la votación”, afirmó.

También señaló que se ignoró una apelación legítima que, según la Ley Quinta, obligaba a repetir la votación. “Cinco senadores pidieron la apelación. La Ley Quinta dice que aunque uno solo diga ‘apelación’, automáticamente tiene que repetirse la votación. ¿Qué hizo el presidente? Cogió y levantó la sesión. Eso no tiene precedentes”, sostuvo.