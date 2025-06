Efraín Cepeda, presidente del Senado, demandará el decreto de Petro que convocará consulta popular

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, anunció este martes que demandará el decreto con el que el Gobierno nacional busca realizar la consulta popularpara sacar adelante su reforma laboral, pese a que la cámara alta del Legislativo emitió el mes pasado un concepto negativo sobre la convocatoria de esa iniciativa. "Ese es un despropósito, si lo hace definitivamente. Lo he venido diciendo (desde) hace varios días y en el momento en el que lo firmen, si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente", expresó Cepeda, del Partido Conservador y uno de los mayores opositores del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a periodistas.

Cepeda reaccionó así a la alocución de Petro este martes, en la que confirmó que en los próximos días, a más tardar el jueves 12 de junio, decretará la realización de la consulta popular por los derechos laborales y aseguró que la iniciativa quedará en manos de la Corte Constitucional. "Sé que me va a caer todo (sic), sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia", aseguró Petro.

El presidente ratificó así su decisión de convocar la consulta popular por decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio sobre ese tema, aunque esa corporación ya rechazó la convocatoria el pasado 14 de mayo en una votación que Petro tachó de fraudulenta. En ese sentido, Cepeda señaló este martes que "ese es un proyecto que no ha sido aprobado" por el Senado y que "no hay posibilidades de que él (Petro) cite la consulta".

Debate sobre la consulta popular en el Senado. Colprensa

"Si lo hace está violentando todas las leyes; la justicia colombiana, porque allí es donde tiene que quejarse y presentar sus inquietudes jurídicas, y al Congreso de la República, pues somos dos ramas del poder público independientes. La consulta popular se negó en la plenaria del Senado", agregó Cepeda.

Cepeda había dicho en días pasados que la convocatoria de la consulta vía decreto "es una ruptura de los poderes públicos", pues, a su juicio, "es que no solamente contra el Legislativo, que aprobó legítimamente el rechazo a la consulta, sino contra el poder judicial, que es el que tiene que conocer presuntas irregularidades". En sus palabras, al convocarla vía decreto, el Gobierno estaría incurriendo en lo que calificó como un "golpe de Estado".

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que estaban "ultimando detalles" del decreto, pero fue claro en que el Gobierno lo firmará, "con sustento jurídico, con legitimidad y con transparencia. Porque lo que pasó en el Senado fue una vergüenza institucional".

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Prensa Ministerio del Interior

El hundimiento en el Senado de las propuestas originales de reforma laboral y de la salud ha ocasionado un duro enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, representados por Petro y Cepeda, respectivamente. El pasado 14 de mayo la plenaria del Senado hundió la primera propuesta de consulta popular, que tenía 12 preguntas sobre asuntos laborales, con 49 votos a favor y 47 en contra. Cabe señalar que este martes se confirmó que la consulta popular que emitirá por decreto el Gobierno incluirá esas mismas 12 preguntas, luego de una verificación con su equipo jurídico, del cual hace parte el exfiscal Eduardo Montealegre.

A pesar de todo esto, el Senado está enfocado ahora en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida inicialmente en marzo y que fue revivida el día en que se rechazó la consulta popular. Esa nueva propuesta de reforma laboral actualmente está en trámite en el Senado, que ya la aprobó en tercer debate.

Sin embargo, Petro aseguró en X la noche del lunes: "Lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral, contiene partes, pero le agregaron un artículo que la derriba toda: la contratación por horas, hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las horas extras, y sobre todo la estabilidad laboral".

