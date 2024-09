Paro camionero: Gobierno dice que "muchas voces están de acuerdo" con subir precio de ACPM

Ante la grave situación de movilidad en Colombia y la drástica reducción de productos en Corabastos, la ministra de Transporte, María Constanza García, habló de las estrategias que tiene el Gobierno para negociar con los transportadores que encabezan el paro de camioneros.

>>> Vea más: ¿Corabastos se unió al paro de camioneros? Esto dicen en la plaza de mercado

La alta funcionaria dijo en Noticias Caracol en vivo que “ayer, desde las 9:00 de la mañana, iniciamos conversaciones con los representantes y con las bases camioneras en una mesa de diálogo. El Gobierno ha evaluado todos los puntos expuestos. Aquí debemos reconocer que hay aspectos estructurales y un reclamo, por parte del gremio, frente a acuerdos que se han hecho en el pasado con otros gobiernos que, a juicio de ellos, no han sido cumplidos”.

Gobierno propone no hacer más alzas en el diésel: ¿se mantendrá la primera?

La ministra aseguró que, durante las conversaciones con el gremio de camioneros, “el Gobierno planteó, como una propuesta, poder contemplar y que no se hicieran las siguientes alzas. Mantener esta alza que se hizo de 1.904 pesos”.

Publicidad

Según García, “múltiples líderes manifestaron no sentirse representados por las agremiaciones que hoy se tienen y piden, además, un espacio directo para poder dialogar con el Gobierno. Entonces, invitamos a que se evalúe la propuesta que se hizo de manera expedita y consciente”.

"El Gobierno está dispuesto a no generar los siguientes incrementos"

La ministra recalcó que “el Gobierno está dispuesto a no generar los siguientes incrementos y podernos sentar en estas mesas de diálogo para poder encontrar soluciones a problemas estructurales que no se generan en este Gobierno”.

Publicidad

El Gobierno nacional tendrá nuevas reuniones con el gremio de los transportadores, pero algunas organizaciones aseguraron que no asistirán. Ante esto, la ministra dijo que “hoy estamos abriendo este diálogo y hemos identificado unos liderazgos. De por sí, hay asociaciones como Colfecar y Fedecarga que insisten en que ellos no están en el paro. Entonces, es inocuo conversar con ellos porque públicamente han manifestado que no está apoyando el paro. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar 40 a 50 intervenciones donde el común denominador fueron estas personas que se hacen llamar transportadores independientes”.

Por último, la ministra de Transporte sostuvo que “nosotros estamos listos para este diálogo, pero también esperamos el entendimiento de la situación que se vive en el país. Han sido muchas voces las que entienden y están de acuerdo con la decisión que tomó el Gobierno nacional. Esto es un llamado a los líderes y representantes para que se entienda esta situación fiscal. Esta no es una medida caprichosa, esta es una medida que se toma porque hay una dificultad fiscal”.

>>> Le puede interesar: Su mamá murió en Ibagué, pero por paro de camioneros no ha podido llegar a despedirse