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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro anuncia acciones legales tras orden que le restringe el uso de redes para propaganda electoral

Petro anuncia acciones legales tras orden que le restringe el uso de redes para propaganda electoral

Un juzgado de Medellín le ordenó al Presidente que se abstenga de difundir mensajes relacionados a propaganda electoral mientras se resuelve una tutela en su contra.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Cuestionan al presidente Petro por reiterados mensajes en redes sobre resultados de elecciones
AFP

En el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro indicó que tomará acciones legales luego de que el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín le ordenara provisionalmente abstenerse de utilizar canales oficiales y escenarios asociados al ejercicio de su cargo para emitir mensajes de contenido electoral o que busquen influir en la campaña presidencial. Lo anterior mientras se analiza una tutela presentada por un ciudadano en su contra por sus recientes pronunciamientos relacionados con los candidatos.

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"Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces, el último ya dice que no puedo hablar de elecciones. No señor, y quiero que mis abogados actúen de inmediato. Solo he hablado de gente que está en campaña es porque hacen crímenes, y mi obligación como funcionario público es denunciarlo. Es una obligación constitucional", indicó.

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Aseguró que habría una "persecución extranjera" en su contra: "Me censuran. Hemos descubierto también que las plataformas de redes, todas con propietarios gringos amigos del presidente Donald Trump, han modificado los algoritmos de tal manera que, si sale una foto mía o mi voz, la plataforma restringe la irradiación de esa información".

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