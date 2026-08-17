Duras críticas a Minvivienda por viaje en medio de la emergencia por terremoto: esto respondió

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a las críticas que surgieron después de que fuera fotografiado junto a su esposa en un hotel de playa en Santa Marta y difundido por Desigual, en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia hace una semana.

A través de un video, Beltrán negó las versiones según las cuales habría abandonado sus responsabilidades como funcionario para tomarse unos días de descanso durante la atención de la emergencia.

“Hoy quiero dirigirme a todos los colombianos como ministro de vivienda, pero también como padre de familia. En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto”, afirmó.



El ministro reconoció que viajó para encontrarse con su familia, pero aseguró que esto ocurrió durante el periodo de vacaciones de sus hijas. Explicó que actualmente reside en Bogotá, mientras que su esposa permanece en Bucaramanga con sus hijos.



“Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos. Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas”, señaló.

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Beltrán sostuvo que su presencia junto a su familia no significa que haya dejado de lado las labores relacionadas con la emergencia. Según explicó, durante los días posteriores al terremoto recorrió municipios y departamentos afectados y participó en la elaboración de un plan de recuperación.

“Lo que sí es cierto es que llevamos varios días recorriéndonos cada municipio y cada departamento afectado”, manifestó.

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Frente a los cuestionamientos, Beltrán aseguró que su cartera trabaja en un plan dividido en tres fases. Según explicó, el proceso contempla la caracterización de las personas afectadas, subsidios de arriendo, oportunidades para acceder a mejoramientos de vivienda y, posteriormente, procesos de renovación urbana.

“Hemos trabajado de la mano con los alcaldes y gobernadores generando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, buscando los recursos, las herramientas y los aliados”, sostuvo.

El ministro también señaló que la reconstrucción no depende únicamente de su despacho y destacó el trabajo que, según dijo, realiza junto a su esposa en la recolección y entrega de ayudas. “La reconstrucción del país no solamente se hace desde el Ministerio; también lo hacemos con mi esposa desde lo social, recogiendo ayudas y llevando a cada sector”, afirmó.

Durante su mensaje, el ministro insistió en que sus responsabilidades familiares no son incompatibles con su función pública y aseguró que continuará al frente de la cartera de Vivienda.

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“Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, expresó. Beltrán agregó que continuará desempeñando sus funciones como ministro, pero también mantendrá su papel dentro de su familia.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció tras la polémica generada por su presencia en un hotel en Santa Marta mientras se atendía la emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia.



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Entre tanto, la Cámara de Representantes lo citó a un debate de control político sobre las medidas que está tomando el Ministerio de Vivienda para atender la emergencia. La convocatoria había sido realizada antes de que se conociera su viaje a Santa Marta, pero el episodio podría ser abordado durante el debate.

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La presencia del ministro en Santa Marta generó cuestionamientos de distintos sectores políticos. La representante a la Cámara Cathy Juvinao cuestionó en X que Beltrán estuviera en la ciudad durante la emergencia y pidió consecuencias por el viaje.

“¡Increíble esto! Ni más ni menos que el ministro de Vivienda en plena tragedia. Qué falta de todo. Este solo gesto debería sacarlo de su cargo y que se vaya de paseo tranquilo”, escribió la congresista.

El senador Jota Pe Hernández, aliado del Gobierno, también cuestionó al ministro y calificó su decisión de “indolente”. Por su parte, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló que el episodio podía afectar la percepción sobre la gestión del Gobierno frente a la emergencia.

Las críticas se producen mientras el país continúa atendiendo las consecuencias del terremoto. De acuerdo con el más reciente balance de la emergencia, el sismo deja 287 personas fallecidas, alrededor de 200 desaparecidas, 127.608 viviendas afectadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co