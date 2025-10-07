En vivo
Frenan consulta de Pacto Histórico entre Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho: Petro habló

El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin piso la inscripción de los tres precandidatos entre los que se elegiría al aspirante único a la Presidencia. Gustavo Petro citó al comité político del partido a una reunión urgente en la Casa de Nariño.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

