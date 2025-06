Petro derogará decreto de consulta popular y anuncia papeleta en elecciones para una constituyente

El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron este viernes, en votaciones separadas y tras un intenso proceso de conciliación, la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, consolidando así uno de los mayores logros sociales de su gobierno. Tras esta decisión, el mandatario dijo que derogará el decreto que convoca la consulta popular, considerando que ya no es necesaria. "El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo", añadió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un mensaje en X, el presidente Petro añadió que será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. "Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz", señaló.

Este anuncio del presidente se da luego de que en el pleno del Senado la conciliación entre las dos versiones aprobadas de la reforma pasó con 59 votos por el 'Sí' y 16 votos en contra, de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, y en la Cámara la votación fue de 126 votos a favor y dos en contra.

Publicidad

"Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como hombre libre y dirigente y a la que permanezco leal. Ahora hay que cumplir la ley, convocaré al empresariado del país para que acordemos la aplicación real de la ley, ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno", dijo Petro.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la aprobación legislativa, que ahora pasará a sanción presidencial, y destacó que se trata de "una reforma laboral democrática, en clave de derechos y de trabajo decente". En su intervención en el Capitolio, Sanguino afirmó que esta normativa "protegerá los derechos de los trabajadores, recuperará derechos perdidos en el pasado, incorporando nuevos derechos, pero al mismo tiempo contribuirá a la consolidación del aparato productivo del país".

Publicidad

La conciliación fue necesaria para armonizar las dos versiones aprobadas previamente por Senado y Cámara, compuestas por más de 70 artículos. La reforma, que había sido archivada inicialmente por el Senado en marzo, fue revivida semanas después en medio de una fuerte controversia política que incluyó la firma de un decreto presidencial para convocar una consulta popular con el fin de aprobar la reforma en las urnas.

Sin embargo, esa consulta, convocada por Petro para el próximo 7 de agosto, fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado, la mayor autoridad de lo contencioso administrativo, y falta ver si Petro la cancela definitivamente con la aprobación de su reforma en el Congreso.

NOTICIAS CARACOL