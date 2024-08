Petro insiste en hacer cambios al escudo de Colombia e incorporar tres palabras nuevas

Desde hace seis días, el presidente Gustavo Petro ha venido proponiendo la radicación de un proyecto ante el Congreso de la República para modificar el escudo de Colombia. El jefe de Estado catalogó el emblema nacional como “fantasmagórico”.

>>> Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó reforma a Código Electoral: ¿qué implicaciones tiene la medida?

En un evento en el departamento de Bolívar, el mandatario de los colombianos le pidió a la representante Dorina Hernández que “presente un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia”.

Entre las especificaciones del mandatario para el cambio indicó: “Artículo 1, el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor, uno que dice ‘libertad’ y otro que dice ‘orden justo’, para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia”.

Publicidad

Ante la solicitud, la congresista manifestó que los cambios al escudo serán “un reconocimiento a la lucha y resistencia de nuestros pueblos que han exigido justicia durante siglos. Es un paso hacia la construcción de una Colombia que honre su pasado y garantice un futuro de igualdad. Este es el camino que conducirá a las próximas generaciones hacia la cultura de la justicia y la paz total, bajo los principios de dignidad humana para todas y todos”.

¿Ahora qué dijo el presidente sobre el escudo de Colombia?

En un reciente pronunciamiento, el jefe de Estado subrayó: “Aquí el escudo, así no se vuelva ley, se escribirá como ‘Libertad y orden justo’. Sin orden justo no hay libertad, y para tener orden justo necesitamos equidad, una economía que genere equidad y no será de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente y que pueda llevar a la humanidad a superar sus problemas de hambre, de guerras, de pandemia, de miseria humana en miles de millones de personas, sino que será la humanidad que sea capaz a través del trabajo colectivo del cerebro, capaz de llegar hasta los planetas”.

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: Petro denuncia supuesto plan para asesinarlo con francotiradores y señala a 'Mordisco'