Polémica en debate de control político a minsalud: ¿qué desató la molestia de los asistentes?

Toda una polémica se armó en las últimas horas en la Cámara de Representantes en medio de un debate de control político al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Algunos representantes a la Cámara y el propio ministro de Salud echaron mano de varias interpretaciones a la ley para que al final el debate no se pudiera realizar.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el representante Jorge Alejandro Ocampo, que se opuso a la realización de esta moción de censura porque, a su juicio, no existían los requisitos para convocarla.

“Esto no es ilegal ni es técnico, esta es una persecución política donde el único objetivo es quitarle la cabeza al ministro. El artículo 135 dice que solamente se podrá citar a moción de censuras por asuntos relacionados con funciones propias de cargo y decía alguien ahora de la oposición que saben que no tiene nada que ver, confesión expresa de que lo importante es golpear al ministro porque se ha atrevido a decir lo que muchos colombianos pensamos: que un puñado de políticos y empresarios se ha lucrado con la plata de la salud”, manifestó Ocampo.

Sin embargo, lo que fue muy difícil de entender para los asistentes y también para la representante a la Cámara Catherine Juvinao, entre muchos otros, es que el representante Ocampo había firmado la convocatoria para el debate de moción de censura. Es decir, él mismo firmó el documento que, según dijo, era irregular.

“Aquí tengo la citación a la moción de censura, debidamente motivada, con fecha de mayo 22 de 2024, y aquí abajo hay una firma que dice: Alejandro Ocampo. Entonces, yo quisiera entender esto de qué se trata, representante Ocampo. Usted mismo firmó la citación a la moción de censura”, remarcó Juvinao.

En lugar de ser un debate de control político sobre uno de los temas que más le interesa al país y que tiene que ver con la salud de los maestros y los colombianos, terminó la plenaria convertida en un escenario de debate sobre los requisitos para convocar a una moción de censura, que es el mecanismo a través del cual el Congreso puede sacar del gobierno a algunos de los ministros por deficiencias en su gestión.

Desde el Centro Democrático anunciaron acciones legales contra la mesa directiva.

Christian Garcés, representante del Centro Democrático, afirmó que “el ministro de Salud es responsable o no de la salud de los educadores, pues será parte del debate, pero no vaya a cometer ese atropello contra nosotros. Yo tomo medidas legales, presidente, contra usted, me da mucha pena”.

Pero no fue la única teoría legal que se discutió en la plenaria. El propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se negó a responder cualquier pregunta, no solamente con este argumento, sino porque, según él, la convocatoria estaba firmada por 18 y no por 19 parlamentarios, que, aseguró, era el requisito para convocar al debate.

“Este debate es improcedente. Yo no tengo por qué responder cuando desafortunadamente, y perdóneme y discúlpeme, en el acta por el cual yo fui citado no llenaba la décima parte de los integrantes de la Cámara. Segundo, no corresponde a los asuntos relacionados de las funciones propias de mi cargo ministerial, como lo demostré. Y, además, hay una falsa motivación porque yo no soy el que estructuro el Consejo y yo no soy el que implemento. El que implementa es indudablemente la fiduciaria”, argumentó el ministro Jaramillo.

Al final, los congresistas se quedaron con las preguntas hechas porque el ministro abandonó el recinto sin responderlas.

