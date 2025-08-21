Publicidad

Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro se refirió a la decisión de Nicaragua de conceder asilo a Carlos Ramón González

Presidente Petro se refirió a la decisión de Nicaragua de conceder asilo a Carlos Ramón González

El país centroamericano confirmó que le otorgó el asilo político a González, quien hasta hace unos meses era alto funcionario del Gobierno nacional y hoy es prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 21, 2025 07:55 a. m.
Luego de que Nicaragua le otorgó asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy prófugo de la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, el presidente Gustavo Petro se pronunció y señaló que la decisión de Managua "se debe a dos razones poderosas". La primera, dijo, es que el presidente de ese país, Daniel Ortega, "no quiere a Petro porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra (la dictadura de Anastasio) Somoza".

La otra es que "Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19, a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza", derrocado en 1979. "Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares", agregó Petro.

Según la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua enviada a su par en Colombia, ese país centroamericano le concedió asilo político bajo el argumento de que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos".

Noticia en desarrollo.

