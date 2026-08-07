Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el rey Felipe VI fue recibido con honores

Este 7 de agosto, Colombia vive una nueva transición presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado para el periodo 2026-2030. La investidura se desarrolla en Cali, convirtiéndose en la primera ceremonia de posesión presidencial celebrada fuera de su sesde habitual: Bogotá. La capital del Valle del Cauca fue escogida por el mandatario electo como parte de su propuesta de descentralización y donde la ceremonia está programada para iniciar hacia las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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La ceremonia contará con la presencia de delegaciones internacionales encabezadas por el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos. La banda presidencial será impuesta por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, mientras que las autoridades de Cali implementaron un amplio operativo de seguridad con 11.000 uniformados y dispositivos tecnológicos para garantizar el desarrollo del acto oficial.

Minuto a minuto de la posesión de Abelardo de la Espriella

7:30 a.m. El rey Felipe VI de España fue recibido por el alcalde de Cali

El rey Felipe VI de España llegó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, donde fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez. Tras los saludos protocolarios de bienvenida, el monarca recibió honores militares por parte de un destacamento de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, institución de formación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).



#Colombia | El rey Felipe VI de España ya llegó a Cali para el acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Así fue su recibimiento.



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7:00 a.m. Delegación de Estados Unidos ya está en Cali

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche, llegó a Cali. La comitiva también está integrada por representantes de los Departamentos de Estado, Guerra y Justicia, así como de la DEA.

Entre sus integrantes figuran el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara; el congresista Mario Díaz-Balart; la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter; el director de la DEA, Terrance Cole; el asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Cliff Sims; la subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Viviana Bovo; el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad en las Américas, Joseph Humire; y el jefe de Operaciones Internacionales del Departamento de Justicia, Kristopher Jarvis.



6:30 a.m. Llegada de Gianni Infantino

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), encabezada por su presidente Ramón Jesurún, dio la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien llegó al país para asistir como invitado al acto de posesión de Abelardo de la Espriella.

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CON INFORMACIÓN DE EFE