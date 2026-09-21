¿Por qué el vicepresidente viajó a Nueva York para la Asamblea de la ONU y no De la Espriella?

El vicepresidente José Manuel Restrepo, viajó este domingo 20 de septiembre a Estados Unidos para representar a Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por orden del presidente Abelardo de la Espriella y desarrollar una agenda paralela de inversión y cooperación internacional. "Estamos saliendo hacia la ciudad de Nueva York. Tenemos allí la reunión de Naciones Unidas y una cantidad de reuniones con temas empresariales, de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas también", comentó el alto funcionario en un video divulgado en X. Agregó que en los encuentros también se abordarán “temas centrales del futuro de Colombia en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico”. (Lea también: De la Espriella dice que recorte previsto para la JEP en 2027 es para "priorizar justicia ordinaria")



Restrepo, que viajó en clase económica, estará acompañado del canciller, Omar Bula, y representarán a De la Espriella ante Naciones Unidas el próximo jueves 24 de septiembre. La participación de Restrepo se enmarca en la Semana de Alto Nivel del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollará del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

Durante este encuentro, el Gobierno de De la Espriella presentará los nuevos lineamientos de su política exterior, orientados a fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia, impulsar el crecimiento económico, proteger los intereses nacionales y consolidar sus alianzas estratégicas.



¿Por qué no fue De la Espriella?

El mandatario no viajará a Nueva York en cumplimiento de una promesa de campaña, cuando aseguró que no saldría de Colombia durante su mandato y que las misiones internacionales de su Gobierno estarían a cargo del vicepresidente y el canciller. "El señor vicepresidente me va a representar en la Asamblea de la ONU. Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer", dijo De la Espriella el viernes 18 de septiembre. Según el jefe de Estado, su misión es “movilizar todo el capital desde los EE. UU. y desde otros países para invertir con impacto verdadero en Colombia”. Recalcó que Restrepo “va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí no se trata solo de hacer las cosas bien sino de genera conciencia y esto es lo que este Gobierno quiere”. (Lea también: ¿Cuáles son los 4 frentes en crecimiento económico que lidera José Manuel Restrepo en el Gobierno?)

Restrepo también mantendrá reuniones bilaterales con representantes de otros países, encuentros con organismos multilaterales y conversaciones con empresarios, inversionistas y fondos de inversión, con el propósito de presentar oportunidades de cooperación para Colombia. La Cancillería señaló que Colombia promoverá, además, una discusión sobre el fortalecimiento de la arquitectura institucional multilateral, la cooperación entre Estados y el cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.



AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL