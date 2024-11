Precandidatos del Centro Democrático lanzan críticas al gobierno Petro durante foro en Barranquilla

Se sigue moviendo el panorama político, de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Esta vez, durante un foro en Barranquilla, los precandidatos del Centro Democrático hablaron del futuro energético de Colombia y lanzaron críticas al gobierno del mandatario Gustavo Petro.

¿Qué dijeron los precandidatos del uribismo?

- Paola Holguín: "Este Gobierno dice apostarle a la transición y bajamos 6 puntos. Hoy estamos en el puesto 35 en el índice de transición energética".

- Miguel Uribe: “En petróleo, es aberrante lo que está pasando. Están acabando con la empresa más importante del país. Hemos perdido valor, 34% en un año, en la acción de la compañía".

- María Fernanda Cabal: "No pagar la opción tarifaria, no pagar los subsidios de los estratos 1,2 y 3, no pagar, no pagar, no pagar, significa quebrar el sistema”.

-Paloma Valencia: "Si nosotros nos apostamos con un proyecto energético, podemos ser exportadores de energía, generándonos ingresos, prosperidad y desarrollo”.

En el encuentro también participó Andrés Felipe Guerra, otro de los precandidatos del Centro Democrático que busca ser elegido para representar a su partido en los comicios del 2026, año en el que los colombianos irán a las urnas para elegir al presidente o presidenta que reemplace a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Los líderes políticos abordaron temas como el abastecimiento de gas, el futuro del petróleo, la generación de hidrógeno, la equidad tarifaria y los pactos con las comunidades.

Vicky Dávila confirma salida de Semana

De otro lado, este sábado, a través de una portada y un artículo, la periodista Vicky Dávila confirmó su salida de la revista Semana. El jueves, Blu Radio informó que la comunicadora será candidata presidencial y buscará avalar su aspiración con firmas ciudadanas.

¿Quién reemplazará al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño desde agosto de 2026? Archivo Noticias Caracol

¿Quiénes más suenan como candidatos para 2026?

Aunque todavía faltan cerca de dos años para las votaciones, desde ya empieza a moverse el sonajero de posibles candidatos presidenciales, tanto en la izquierda como en la derecha, y en el centro. Noticias Caracol le cuenta cuáles son esos nombres que se mencionan en pasillos políticos y medios de comunicación:

- Luis Gilberto Murillo, actual canciller de Colombia

- Susana Muhammad, ministra de Ambiente

- Juan Fernando Cristo, ministro del Interior

- Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social

- María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico

- Marta Peralta, congresista del Pacto Histórico

- María Fernanda Cabal, del Centro Democrático

- Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático

- Miguel Uribe, del Centro Democrático

- Paola Holguín, del Centro Democrático

- Andrés Guerra, del Centro Democrático

- Vicky Dávila, exdirectora de Semana

- Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder de Cambio Radical

- David Luna, exministro y excongresista

- Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia

- Claudia López, exalcaldesa de Bogotá

- Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta

- Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

- Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá

- Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo

- Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

- Carolina Corcho, exministra de Salud