Presidente Petro defiende decisión de declarar patrimonio cultural el sombrero de Pizarro

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, defendió su decisión de declarar patrimonio cultural de la Nación el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 que fue asesinado cuando aspiraba a la Presidencia de 1990-1994.

Petro contestó el mensaje del columnista Juan Estaban Costaín, quien manifestó que “lo que sí es un símbolo de la paz con el M-19, lo único de verdad importante y conmovedor, es la Constitución de 1991. Ese sí es el patrimonio cultural que hay que tutelar y defender”.

Frente a estas palabras, el mandatario colombiano recordó que cuando Carlos Pizarro se reunió con el entonces presidente Virgilio Barco, “después de hundido en el Congreso el proceso de Paz con el M-19, llevaba su sombrero blanco que había hecho símbolo de la Paz”.

“El candidato presidencial Pizarro firmó un documento con el presidente de la República. Tenía tres párrafos y fue nuestro verdadero acuerdo de paz”, aseveró.

Y señaló que “en el segundo párrafo se pedía una Asamblea Nacional Constituyente como un tratado de paz. Luego lo asesinaron con su sombrero siendo candidato presidencial, pero la constituyente se hizo. Ahora hay que volver realidad la Constitución”.

Cuando Pizarro se reunió con el presidente Virgilio Barco después de hundido en el Congreso el proceso de Paz con el M19, llevaba su sombrero blanco que había hecho símbolo de la Paz.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2024

¿Qué ha dicho Petro sobre una constituyente?

Recientemente, el presidente Petro dijo que aunque no cree “que una constituyente es el instrumento adecuado aún, no niego esa posibilidad en un futuro”.

Esto al afirmar que los expresidentes de Colombia se oponen a sus reformas “moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso de hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente. En realidad, tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”.