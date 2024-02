Procuraduría rechazó recusación de Álvaro Leyva contra funcionario que lleva su juicio disciplinario

La Procuraduría General de la Nación rechazó la recusación presentada por el suspendido canciller Álvaro Leyva contra el funcionario que está a cargo de su juicio disciplinario.



La Procuraduría General de la Nación señala que la defensa del canciller Leyva no logró demostrar la enemistad grave entre el procurador ponente, Ernesto Espinosa, y el suspendido funcionario.

Asegura la procuradora Margarita Cabello que las opiniones a las que hizo referencia Ernesto Espinosa, relacionadas con tendencias políticas, no tienen ninguna relación directa o concreta con Álvaro Leyva. Además, que no se adjuntaron las pruebas concretas que demostrarían la presunta enemistad.

A esto se suma la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que rechazó la tutela presentada por Leyva, la cual buscaba frenar la determinación de la Procuraduría de suspenderlo de manera provisional por presuntas irregularidades en el contrato de licitación de los pasaportes.