¿Qué pasará con el futuro de los pasaportes en Colombia? Lo que le respondió Murillo a Sarabia

El excanciller Luis Gilberto Murillo le respondió los señalamientos a la actual canciller de Colombia, Laura Sarabia. La situación comenzó por la nueva situación en el contrato para producir los pasaportes colombiano. El presidente Gustavo Petro afirmó durante el consejo de ministros de ayer que la firma Thomas Greg & Sons no continuaría con el proceso de emisión de pasaportes en Colombia.

"No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta. El presidente no da órdenes para incumplir la ley", dijo el mandatario durante una de sus declaraciones. En redes sociales, comenzó una pulla entre Murillo y Sarabia, que han estado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y han tenido que manejar la situación de los pasaportes.

"En medio de la nueva crisis por los pasaportes, hay quienes insisten en decir que no había otra alternativa que prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons (TGS). Eso no es cierto. Sí había otra salida, y la dejamos completamente estructurada. Y además evitamos una cuantiosa demanda en contra de la Nación", escribió Murillo en su cuenta de X. Sarabia le respondió diciendo: "Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales".

Luis Gilberto Murillo, que renunció al Gobierno de Gustavo Petro y compartió su intención de ser candidato presidencial, habló para Noticias Caracol sobre la situación de los pasaportes. "La canciller está diciendo cosas que no son ciertas. Nosotros diseñamos un modelo de expedición de pasaportes muy novedoso. Y ese modelo se empezó a implementar a partir del 3 de octubre. Tenía varias consideraciones, la primera que se protegiera la información de los y las colombianas. Segundo, que se garantizara pluralidad en los oferentes. Que se hiciera un proceso técnico, administrativo y financiero. Y tercero, que hubiese mayor participación pública", aseguró el político.

De acuerdo con el excanciller, que también ha sido gobernador del departamento del Chocó, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y embajador de Colombia en Estados Unidos, en su labor en la Cancillería, diseñaron tres fases para solucionar la situación de producción de los pasaportes. "Yo encontré una crisis, la heredé y solucioné el problema", puntualizó.

Murillo dice que la primera fase consistió en garantizar la expedición de los pasaportes. La segunda fase tenía que ver con entrar en un nuevo modelo a partir del 3 de octubre pasado. "Recuerde que el agendamiento de citas era todo un caos. Nosotros cambiamos ese sistema, lo modernizamos. Tenía un software antiquísimo, del 2001, y lo trajimos a tono. Eso permitió que las personas puedan agendar muy fácilmente sus citas".

El exfuncionario del gobierno dijo que dejaron listo el proceso a su sucesora en la Cancillería para confirmara que el servicio de los pasaportes quedará a cargo del Estado, de la mano de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda del Gobierno de Portugal. "Nosotros dejamos un proceso bien diseñado. ¿Usted cree que vamos a negociar un memorando de entendimiento con fechas clarísimas con el Gobierno de Portugal del más alto nivel de esa manera? No, ese es un gobierno serio. Y nosotros asumimos una negociación seria", puntualizó Murillo.

Murillo aseguró que su administración en el Ministerio de Relaciones Exteriores dejó un cronograma específico. "Por estar en peleas descuidaron ese cronograma. Portugal estuvo listo para firmar a finales de febrero. A principios de marzo no se firmó, se dilató y empezaron a mover el tema. Se perdieron cinco meses valiosos. Por eso hoy se está en este problema. Aquí no hubo falta de información o rigurosidad en lo que se negoció, lo que si hubo falta fue de continuidad".

Por último, el funcionario dijo que para el proceso de empalme de su saliente administración y la llegada de Sarabia a la Cancillería se determinó a la secretaria general de ese entonces, Paola Vásquez, y a Mónica Redondo, designada por Sarabia. "Estas dos personas iniciaron el proceso de empalme el 23 de enero y terminó el 14 de febrero. Hicieron cerca de 14 o 15 reuniones, cinco de las cuales fueron precisamente para poder abordar los temas de pasaporte y del nuevo modelo que empezamos a implementar desde el 3 de octubre", concluyó Murillo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL