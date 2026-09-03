¿Quién es Ilva Myriam Hoyos Castañeda, la nueva ministra de Educación del Gobierno De la Espriella?

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles el primer cambio en su gabinete luego de confirmar la renuncia de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien se va del cargo al aducir asuntos familiares. En su lugar, De la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos Castañeda, de quien destacó "su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores". Hoyos Castañeda fue procuradora delegada para la familia y la niñez durante la administración de Alejandro Ordóñez (2009-2016) en ese organismo. En ese periodo la Procuraduría enfrentó fuertes críticas por defender una agenda conservadora que también se oponía a la denominada "ideología de género", la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, entre otros.



¿Quién es la nueva ministra de Educación?

Ilva Myriam Hoyos Castañeda es abogada de profesión y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra de España. En su hoja de vida se destaca que ha adelantado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. También fue Ddcana de la Facultad de Derecho y Directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. La nueva ministra de Educación también ha sido conjuez del Consejo de Estado y asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELAM, la Conferencia Episcopal de Colombia. De igual forma, participó como laica experta en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Brasil, y auditora en el Primer Sínodo de la Familia, en Ciudad del Vaticano.

Hoyos Castañeda ha publicado varios libros sobre la dignidad del ser humano, los derechos humanos y sus implicaciones en el derecho civil, el derecho constitucional y el derecho comparado. Se ha desempeñado como docente en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás, Externado (Bogotá, Colombia); así como en las universidades de Salamanca (Zaragoza, Navarra, España), la Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

¿Por qué salió Viviane Morales?

Morales, quien asumió la cartera de Educación el pasado 7 de agosto, le presentó a De la Espriella una carta con su renuncia en la que argumenta que "una situación familiar inesperada" reclama su presencia y toda su atención de manera inmediata, sin aportar más detalles. De la Espriella también hizo pública la misiva donde le notifica a Morales que acepta su renuncia a partir del próximo lunes 7 de septiembre, justo un mes después de su investidura en la que acto seguido posesionó a su gabinete ministerial en Cali.



"Como Presidente de la República, acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado", se lee en la carta de De la Espriella a Morales.



La saliente jefa de cartera llegó al cargo en medio de fuertes críticas por sus convicciones religiosas, lo que encendió las alarmas en el mayor gremio de la educación en el país, la Federación Nacional de Educadores (Fecode), que asumió la designación de Morales como parte de la batalla cultural que prometió De la Espriella en campaña. Durante las tres semanas que estuvo en el cargo, Morales enfrentó la crisis derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó sin educación a miles de niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas, con 4.287 centros educativos dañados. Muchos alumnos siguen aún por fuera de las aulas y sin poder acceder a clases virtuales, como planteó en un primer momento el Gobierno, porque estos menores no tienen equipos ni conectividad.

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Morales también reabrió el debate sobre lo que algunos sectores consideran como "ideología de género", al manifestar el pasado 20 de agosto que, en el país hay una campaña 'woke' (de carácter progresista en defensa de derechos de grupos vulnerables) que ha intentando apoderarse de la enseñanza, especialmente en el programa de educación sexual.

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